Policía asegura que no hay carteles operando en Bolivia, pero confirma presencia del PCC

El comandante de la Policía Boliviana, general Mirko Sokol, afirmó que no se ha identificado la operación de carteles mexicanos de narcotráfico dentro del territorio nacional, aunque reconoció la presencia de operadores vinculados a organizaciones criminales extranjeras, principalmente de origen brasileño.

La autoridad policial explicó que, si bien no existen estructuras de carteles consolidadas en Bolivia, sí se detectaron acciones aisladas de integrantes del Primeiro Comando da Capital (PCC) y del Comando Vermelho, quienes estarían involucrados en actividades relacionadas con el narcotráfico.

“No tenemos identificado ningún cartel que esté funcionando u operando en nuestro país, pero sí hay gente dedicada al narcotráfico, especialmente del PCC y del Comando Vermelho, que realizan algunas acciones al interior de nuestro país”, sostuvo Sokol.

Operativos y expulsión de extranjeros

El comandante destacó el trabajo de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), que ejecuta operativos permanentes en distintas regiones del país, logrando la aprehensión y expulsión de ciudadanos extranjeros implicados en delitos vinculados al tráfico de sustancias controladas.

Entre los resultados más relevantes, mencionó el reciente secuestro de 369 kilos de droga en depósitos de encomiendas del Aeropuerto Internacional Viru Viru, considerado uno de los golpes más importantes contra el narcotráfico en lo que va del año.

Informe en preparación

Finalmente, el jefe policial adelantó que se encuentra en elaboración un informe detallado sobre todos los operativos realizados durante el primer trimestre de 2026, con el objetivo de presentar un balance de los resultados alcanzados y reforzar las estrategias de lucha contra el narcotráfico en Bolivia.

La Policía reiteró su compromiso de continuar con los controles y operativos para evitar que organizaciones criminales consoliden estructuras dentro del país.

Mira la programación en Red Uno Play