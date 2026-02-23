Secretario de Defensa se quiebra al recordar a militares asesinados en operativo contra ‘El Mencho’

Durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, expresó con visible emoción sus condolencias a las familias de los militares que perdieron la vida durante un operativo realizado en Jalisco contra el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

“Aprovecho primero para dar el pésame a las familias de nuestros compañeros que perdieron la vida”, dijo el general al iniciar su mensaje, haciendo una pausa para contener la emoción.

El funcionario reconoció el desempeño de las Fuerzas Armadas que participaron en el despliegue y aseguró que la operación fue exitosa desde el punto de vista táctico. “Se puede ver desde muchas ópticas, pero es definitivo que cumplieron con su misión”, afirmó. Asimismo, subrayó que el resultado envía un mensaje claro: “Se demostró la fortaleza del Estado mexicano, de eso no hay duda”.

Posteriormente, cedió la palabra al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, quien también forma parte del gabinete federal.

Inteligencia y apoyo internacional

En su exposición, Trevilla Trejo detalló que la localización de Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho', fue posible gracias a información proporcionada por agencias de Estados Unidos, la cual permitió diseñar con precisión la estrategia operativa.

Desde el 20 de febrero se tuvo conocimiento puntual sobre la ubicación del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, lo que activó labores de inteligencia militar para dar seguimiento a movimientos de su círculo cercano.

La pista en Tapalpa

Ese mismo día, los servicios de inteligencia detectaron que una mujer vinculada sentimentalmente al capo llegó a unas cabañas en Tapalpa, Jalisco, donde se reunió con él. Tras su salida, el Ejército confirmó que el líder criminal permanecía en el sitio, consolidando así el objetivo del operativo.

Un despliegue con tres frentes

La operación fue ejecutada por Fuerzas Especiales del Ejército y la FERI de la Guardia Nacional bajo un esquema diseñado para evitar filtraciones y reacciones anticipadas.

El plan contempló tres componentes:

Terrestre: Fuerzas especiales encargadas de establecer el cerco inmediato.

Aeromóvil: Seis helicópteros desplegados desde estados vecinos, que ingresaron a Jalisco al momento clave.

Apoyo aéreo: Aviones “Tejanos” de la Fuerza Aérea Mexicana para vigilancia y cobertura.

