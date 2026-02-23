El miedo tiene un sonido seco y metálico. El domingo, en el Estadio Victoria, no fueron los cánticos de la afición lo que heló la sangre de las protagonistas, sino el estruendo de unas supuestas detonaciones que desataron el pánico absoluto en pleno partido entre Necaxa y Querétaro.

En un México que respira tensión tras la confirmación de la muerte de Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el fútbol femenino se convirtió en el espejo de una nación en alerta máxima.

22 jugadoras, un solo refugio

Corría el encuentro de la Primera División femenina cuando el sonido de lo que parecían disparos fuera del recinto rompió la concentración de las atletas. El video, que ya es viral, es desgarrador: 22 jugadoras profesionales, cuya única preocupación debería ser el balón, corriendo despavoridas hacia los túneles de vestuarios, según publica Clarín.

Sus rostros, captados por la transmisión del partido, reflejaban el trauma de una generación que sabe que, en el contexto actual de narcobloqueos y enfrentamientos armados, cualquier ruido puede ser el preludio de una tragedia.

El comunicado que intentó traer calma

Tras minutos de incertidumbre y con las jugadoras refugiadas en el corazón del estadio, la Federación Mexicana de Fútbol emitió un comunicado intentando mitigar la crisis:

"No existió riesgo real para quienes estaban en el estadio. El origen del susto fue el escape de un vehículo fuera del recinto, cuyos chasquidos fueron confundidos con disparos".

A pesar de que el partido se reanudó tras confirmarse que se trató de una falsa alarma, el impacto psicológico quedó marcado. Para las jugadoras, la línea entre un fallo mecánico y un ataque del crimen organizado se ha vuelto peligrosamente delgada.

Efecto dominó: Un país bajo llave

El incidente en Aguascalientes no fue un hecho aislado, sino la chispa que encendió las alarmas de la Liga MX. El temor a represalias por la caída del líder del CJNG ha forzado decisiones drásticas:

Clásico Nacional Suspendido: El duelo entre Guadalajara y América (Femenil) en el Estadio Akron fue cancelado por motivos de seguridad.

Liga MX Varonil: El partido Querétaro vs. Juárez en La Corregidora también fue suspendido debido a la ola de violencia que azota los estados vecinos.

Incertidumbre Internacional: La Selección Mexicana de Javier Aguirre tiene programado un amistoso contra Islandia este miércoles en Jalisco, epicentro del conflicto, el cual sigue en pie bajo una vigilancia extrema.

La sombra sobre el Mundial 2026

Este brote de terror ocurre a escasos meses de que el Estadio Akron reciba partidos de la magnitud de un Uruguay vs. España en la Copa del Mundo 2026. La imagen de jugadoras huyendo por sus vidas pone en jaque la narrativa de seguridad que México intenta proyectar al mundo.

Hoy, el resultado del marcador quedó en segundo plano. En Aguascalientes, el fútbol no fue un juego; fue un recordatorio de la fragilidad de la paz en tiempos de guerra abierta contra el narcotráfico.

