[Video] Tras ser abatido, así llegaron los restos de “El Mencho” a Ciudad de México

Los restos de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, llegaron a Ciudad de México en medio de un amplio operativo de seguridad, luego de haber sido abatido la jornada del domingo. En un video que circula en redes sociales se observa el momento en que el cuerpo es trasladado bajo estricta custodia.

Estados Unidos ofrecía una recompensa de 15 millones de dólares por información que condujera a su captura, convirtiéndolo en uno de los criminales más buscados por la DEA en los últimos años. Según los reportes, alrededor de las 11:00 del domingo, fuerzas armadas de México, en coordinación con autoridades de Estados Unidos, llevaron adelante el operativo en el que perdió la vida.

De acuerdo con la información preliminar, el objetivo inicial era capturarlo; sin embargo, ante la resistencia armada y el intercambio de disparos, las fuerzas de seguridad procedieron a abatirlo. Tras el hecho, se registraron episodios de violencia y actos vandálicos en distintas ciudades del país.

Posteriormente, se difundieron imágenes en las que se aprecia que los restos eran trasladados en una ambulancia, escoltada por efectivos de la Guardia Nacional.

Oseguera Cervantes, también conocido como “El Señor de los Gallos” y señalado como fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación, falleció la mañana del domingo durante el operativo militar.

Mira la programación en Red Uno Play