Revelan el último audio que atemorizó a México: “Soy Mencho, güey… te voy a matar”

En medio del impacto por la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, volvió a circular en redes sociales un audio que durante años fue símbolo del poder e intimidación del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

La grabación, difundida originalmente por el semanario Proceso, data del 8 de septiembre de 2016. En ella se escucha al capo lanzar amenazas directas contra un mando policial identificado como “Delta 1”, presuntamente responsable de operativos que obstaculizaban las actividades del grupo criminal en zonas como Chapala, Jalisco.

“Relaja a tu gente o te voy a matar”

El audio, de poco más de dos minutos, inicia con un intercambio breve. El policía pregunta quién habla. La respuesta es inmediata y cargada de violencia verbal:

—“Mira bien… Soy Mencho, güey. Relaja a tu gente… Te tengo identificados. Hasta a tus… te voy a matar si no te relajas, güey”.

Aquí el audio:

La amenaza es directa: exige retirar a los elementos desplegados en la zona y frenar los operativos. El oficial, en tono sumiso, responde con cautela, se disculpa y asegura que solo cumple órdenes.

Lo que más llamó la atención en su momento fue el contraste del cierre. Tras los insultos y amenazas, el líder criminal se despide e incluso ofrece una breve disculpa por las groserías. El mando policial responde con respeto y acepta transmitir el mensaje a su personal.

Un documento del miedo

De acuerdo con Proceso, la grabación evidenciaba la forma en que el capo se dirigía a autoridades que consideraba un obstáculo para su organización. El medio la difundió en redes sociales como prueba del nivel de presión que el grupo criminal ejercía en la región.

Hasta hoy no se ha confirmado públicamente la identidad del policía involucrado. Sin embargo, versiones periodísticas señalan que podría tratarse de un jefe operativo, ya que el propio Mencho le exige “calmar a su gente” y frenar las acciones en la zona bajo su responsabilidad.

Un día después de la fecha de la grabación, el 9 de septiembre de 2016, autoridades federales confirmaron la detención del capo, sin revelar detalles adicionales, según reportes difundidos entonces por Televisa, que citó a la Comisión Nacional de Seguridad.

El eco tras su muerte

Con la reciente muerte del líder del CJNG, el audio volvió a viralizarse. Para muchos, es un retrato crudo de la época en que el crimen organizado hablaba de frente —y sin filtros— a las autoridades.

Una llamada. Dos minutos. Y una frase que, años después, sigue estremeciendo:

“Te voy a matar si no te relajas”.

