El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el general Ricardo Trevilla Trejo, reveló que la ubicación de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, fue posible gracias al seguimiento de inteligencia a una de sus parejas sentimentales.

Desde Palacio Nacional, frente a la presidenta Claudia Sheinbaum, el general detalló que el 20 de febrero la mujer se reunió con el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación en Tapalpa, Jalisco. Un día después abandonó el inmueble, pero la inteligencia militar confirmó que el capo permanecía resguardado en una cabaña, protegido por un fuerte círculo de seguridad.

Con esa información, explicó, se activó de inmediato un operativo conjunto con fuerzas especiales del Ejército, la Guardia Nacional y aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana.

Un enfrentamiento “muy violento”

Al confirmar la presencia del líder criminal, la fuerza operativa avanzó para detenerlo. Sin embargo, al notar la presencia militar, los presuntos delincuentes abrieron fuego.

“El Mencho” dejó un grupo armado en el área de cabañas para frenar el avance. Se produjo un intercambio de disparos que el general calificó como “muy violento”. Conforme a la Ley Nacional del Uso de la Fuerza, los elementos repelieron la agresión.

El saldo preliminar fue de ocho presuntos delincuentes abatidos y dos militares heridos. Durante el enfrentamiento, un helicóptero fue impactado por disparos, lo que obligó a realizar un aterrizaje de emergencia.

Huida al bosque y desenlace

Según la relatoría oficial, “El Mencho” y su círculo cercano intentaron huir hacia una zona boscosa. Las fuerzas federales establecieron un cerco que logró fijarlos. En medio del enfrentamiento resultaron lesionados y, pese a que se ordenó su evacuación a una instalación médica en Jalisco, fallecieron durante el traslado.

Posteriormente, los cuerpos fueron llevados a Morelia, Michoacán, y después a la Ciudad de México.

En paralelo, la Inteligencia Militar Central ubicó en El Grullo, Jalisco, a Hugo “H”, alias “Tuli”, presunto operador financiero del grupo criminal. Al intentar escapar y disparar contra las fuerzas federales, fue abatido.

Violencia tras la noticia

Tras confirmarse la muerte del líder del CJNG, integrantes del grupo criminal realizaron bloqueos carreteros, quema de vehículos y agresiones a instalaciones militares en Jalisco, Nayarit, Michoacán, Puebla y Tamaulipas.

La voz quebrada del general

Con la voz entrecortada, el general Trevilla reconoció la labor del personal militar que participó en el operativo y envió sus condolencias a las familias de los elementos caídos.

“Aprovecho primero para dar el pésame a las familias de nuestros compañeros que perdieron la vida y también un reconocimiento al personal militar que realizó una operación exitosa. Se puede ver desde muchas ópticas, pero es definitivo que cumplieron su misión. ¿Y qué es lo que se demostró? La fortaleza del Estado mexicano. De eso no hay duda”, afirmó.

El operativo, aseguró, deja un mensaje claro: el Estado mexicano mantiene su capacidad de respuesta frente a los grupos criminales.

