Macabro hallazgo en un jardín: enterró a su bebé y se fue de viaje a Nueva York

La tranquilidad de Traversetolo, una localidad del norte de Italia, quedó completamente alterada tras el hallazgo de los restos de dos bebés enterrados en el jardín de una vivienda familiar.

La principal sospechosa es Chiara Petrolini, una estudiante universitaria de 22 años que al momento del descubrimiento se encontraba de vacaciones en Nueva York junto a sus padres.

El primer cuerpo fue encontrado el 9 de agosto, cuando el perro de la abuela de la joven desenterró restos humanos en el jardín. La policía inició una investigación que derivó, semanas después, en un segundo hallazgo: el 14 de septiembre se encontraron restos de otro bebé que, según las autoridades, llevaría más de un año enterrado en el mismo lugar.

Petrolini fue detenida luego de que pruebas de ADN confirmaran que era la madre de al menos uno de los recién nacidos. La fiscalía la acusa de homicidio premeditado y ocultamiento de cadáver, según informó el diario Il Messaggero.

Un parto en soledad y un viaje al exterior

De acuerdo con los investigadores, la joven habría inducido el parto del primer bebé hallado durante la semana 40 de gestación. Dio a luz sola en la casa familiar el 7 de agosto.

Las pericias preliminares indican que el recién nacido estaba con vida cuando fue enterrado en el jardín. Dos días después, Petrolini viajó a Estados Unidos con su familia.

Durante la investigación, la policía constató que la joven había realizado búsquedas en internet relacionadas con “cómo abortar”. El padre del bebé, exnovio de la acusada, aseguró que desconocía el embarazo.

El fiscal Alfonso D’Avino precisó en un comunicado que “no estuvieron involucrados ni los padres de la joven ni el padre del recién nacido”. “Nadie —excepto ella— sabía del embarazo: ni familiares, ni el padre, ni amigos”, sostuvo.

Las autoridades intentan esclarecer cómo logró ocultar el embarazo —o los embarazos— sin que nadie lo advirtiera. Según los investigadores, ninguno de ellos fue controlado por profesionales médicos.

Conmoción en un pueblo pequeño

Vecinos describieron a la joven como una “estudiante modelo”, activa en la iglesia local. El alcalde de Traversetolo, Simone Dall’Orto, afirmó que se trata de una familia “acomodada, integrada y sin antecedentes que hicieran prever algo así”.

Sonia Canrossi, madre del exnovio de la acusada, declaró que su hijo “no sabía nada del embarazo” y que está “devastado”. “Si lo hubiéramos sabido, yo misma habría criado a ese niño”, afirmó.

El impacto en la comunidad es profundo. Traversetolo es un pueblo pequeño, donde todos se conocen. “Hace un mes que no se habla de otra cosa”, dijo el alcalde a la agencia ANSA, que describió el segundo hallazgo como “un choque adicional”.

Uno de los vecinos, Gabriele Volpi, relató su incredulidad al ver imágenes de la joven de vacaciones en Nueva York mientras en su jardín se investigaba el hallazgo de un cuerpo.

Investigación en curso

Mientras continúan los exámenes forenses y las pruebas de ADN, sobre la joven pesa la sospecha de un posible doble infanticidio.

La justicia italiana deberá determinar con precisión las circunstancias de los hechos, en un caso que ha sacudido profundamente a una comunidad acostumbrada a la calma y que ahora enfrenta uno de los episodios más oscuros de su historia reciente.

