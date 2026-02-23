Sin “El Mencho”: ¿se fragmenta el Cartel de Jalisco o viene una guerra interna?

El Ejército mexicano abatió este domingo en Tapalpa, Jalisco, a Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, fundador y líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), considerado por analistas y autoridades como el grupo criminal más poderoso de México en la actualidad.

El operativo desató una reacción violenta con bloqueos carreteros, incendios de vehículos y ataques en varios estados del país. Pero más allá del impacto inmediato, la muerte de su líder histórico reabre una pregunta clave: ¿qué ocurrirá ahora con la organización?

Un cártel con poder militar y alcance nacional

Fundado en 2009 por Oseguera, el CJNG pasó en poco más de una década de ser una estructura regional a consolidarse como una red criminal con presencia en gran parte del territorio mexicano.

Su crecimiento se apoyó en tres pilares: reclutamiento masivo, armamento de alto poder y expansión territorial estratégica. Especialistas citados por Agence France-Presse señalan que el grupo se convirtió en un actor central en el tráfico de heroína, cocaína, metanfetamina y fentanilo hacia Estados Unidos.

Además del narcotráfico, diversificó sus ingresos mediante extorsión, robo de combustible y tráfico de personas, lo que le permitió sostener una estructura financiera robusta.

En el plano simbólico y operativo, el CJNG se caracterizó por desafiar abiertamente al Estado. Difundió videos de sicarios uniformados con armas de alto calibre y vehículos blindados, proyectando una imagen de fuerza casi militar.

Entre los episodios más notorios atribuidos al grupo figuran el atentado en 2020 contra Omar García Harfuch, entonces jefe policial de Ciudad de México, y el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, en 2023.

Violencia coordinada y un liderazgo vacío

La reacción tras la muerte de “El Mencho” fue inmediata y coordinada. Se registraron bloqueos de rutas, quema de vehículos y ataques a comercios en estados como Jalisco, Michoacán, Puebla, Sinaloa, Guanajuato y Guerrero, además del balneario turístico de Puerto Vallarta.

Para analistas en seguridad, la magnitud de estos hechos dejó en evidencia el alcance territorial del CJNG y su capacidad de movilización casi simultánea en distintas regiones.

Sin embargo, pese a la demostración de fuerza, el grupo no logró impedir que Oseguera muriera tras resultar herido en el operativo y que su cuerpo fuera trasladado a Ciudad de México. En términos tácticos, especialistas calificaron la operación como un golpe de alto impacto para la estructura del cártel.

¿Fragmentación o continuidad?

El escenario a mediano plazo es incierto.

“El Mencho” ejercía un liderazgo altamente personalista, centralizando decisiones estratégicas y operativas. A diferencia de otras organizaciones, el CJNG no cuenta con un sucesor visible y consolidado.

Su hijo mayor, conocido como “El Menchito”, fue condenado a cadena perpetua en Estados Unidos, lo que reduce las posibilidades de una sucesión directa.

Entre las hipótesis que manejan expertos figuran:

Continuidad con mandos regionales que mantengan el negocio bajo una dirección colegiada.

Fragmentación interna , con disputas por el control territorial.

Escalada de violencia, producto del vacío de poder y reacomodamientos entre facciones.

La historia reciente del narcotráfico en México muestra que la caída de un líder no siempre implica el debilitamiento inmediato de una organización. En algunos casos, puede detonar luchas internas que incrementan los homicidios y la inestabilidad regional.

La pregunta, ahora, no es solo quién ocupará el lugar de “El Mencho”, sino cuánto impacto real tendrá su muerte en la estructura criminal que ayudó a construir.

