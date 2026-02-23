Alertan escenario delicado en México tras muerte de “El Mencho”

El experto en seguridad Raúl Benítez advirtió que tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, México enfrenta un escenario delicado que requiere una reacción inmediata del Estado.

Según explicó, la violenta respuesta atribuida al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) responde a un “terrorismo táctico” generado por el enojo interno tras la caída de su líder.

“Se espera que esta sea una reacción de corto plazo y que sea controlada por el gobierno lo más rápido posible”, señaló Benítez, al remarcar que la urgencia oficial es restablecer el orden, especialmente en Jalisco, donde se han registrado incendios de vehículos, bloqueos y cierres de actividades escolares.

El experto subrayó que el Ejecutivo mexicano deberá informar con claridad el alcance del operativo y las medidas de contención en las próximas horas.

Sobre el futuro del CJNG, Benítez planteó dos escenarios: una sucesión interna o una fragmentación de la organización.

“No se conocen públicamente los nombres de quienes controlan la estructura de sicarios ni de quienes manejan las finanzas. Seguramente habrá tensiones entre los que ejercen la violencia y quienes controlan el dinero”, explicó.

También recordó que el cártel opera bajo un modelo descentralizado en células criminales, lo que podría influir en su reacomodo tras la muerte de su fundador.

Finalmente, el especialista destacó la cooperación internacional en el operativo. “Estados Unidos colaboró a través de un grupo de trabajo interagencial de inteligencia militar; el ejército mexicano ejecutó la acción operativa”, afirmó.

Para Benítez, lo que ocurra en los próximos días será clave para determinar si la violencia disminuye o si se abre una nueva etapa de disputa dentro del crimen organizado en México.

Mira la programación en Red Uno Play