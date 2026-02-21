Bolivia y la DEA investigan ruta de marihuana enviada desde Miami a Viru Viru

El Gobierno boliviano ha puesto en marcha una investigación de alcance internacional tras el hallazgo de un cargamento inédito de sustancias controladas en el Aeropuerto Internacional de Viru Viru. El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano, confirmó que la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) ya trabaja de forma conjunta con la DEA para desarticular una red que utiliza la ruta Miami-Santa Cruz para el tráfico de una variante de marihuana de alta pureza.

Una sustancia de alto valor

El cargamento incautado no corresponde a la marihuana convencional que circula en la región. Se trata de una modalidad que el viceministro calificó como "marihuana de lujo" o hachís, caracterizada por ser una sustancia pastosa y extremadamente concentrada.

"Es probable que también Bolivia sea un país tránsito para este tipo de sustancias controladas que tienen nombre como hachís, tiene nombre como marihuana húmeda, marihuana líquida. Lo que sí es una marihuana pastosa, más concentrada, cuatro a cinco veces más concentrada que la que se decomisa normalmente y tiene un valor similar al precio de la cocaína", explicó Justiniano.

Cooperación directa con Estados Unidos

Dado que el origen de la mercadería es la ciudad de Miami, el intercambio de información con agencias estadounidenses es clave para identificar al "shipper" o despachador en el país del norte. La autoridad destacó que el uso de tecnología y registros visuales en los aeropuertos de EE. UU. facilitará la identificación de los responsables.

"Ya hemos entrado con la parte de la policía y con la parte de la fiscalía, y cuando digo policía, la DEA es la policía importante en este aspecto. Ya está informada y estamos coordinando a nivel de FELCN con la DEA", reveló el viceministro, añadiendo que el caso está siendo "coinvestigado con nuestros pares de Estados Unidos".

Transparencia en el resguardo de la droga

Ante rumores que circulaban sobre una posible sustracción de la mercadería tras el hallazgo de cilindros vacíos en inspecciones posteriores, Justiniano fue tajante al asegurar que los 356 kg decomisados inicialmente el miércoles permanecen intactos.

"Lo que debo dejar en claro es que lo que se encontró el miércoles fue llevado a la FELCN y de eso no se ha sustraído ni un gramo. Eso debe quedar bien claro... esa marihuana va a proceder a ser quemada como corresponde en presencia de la fiscalía y de la ONUDC", sentenció.

Explicó que la confusión surgió tras la inspección de nuevos cilindros hallados entre jueves y viernes, los cuales, en su mayoría, se encontraban vacíos. Sin embargo, este viernes se logró decomisar 12 kg adicionales de la misma sustancia en un cilindro cuyo destinatario coincide con el del primer cargamento.

La investigación ahora se centra en los destinatarios locales, tanto personas naturales como una persona jurídica, quienes ya han sido citados para prestar declaraciones este lunes. Según las primeras hipótesis, Bolivia estaría funcionando como un país de tránsito para llevar este producto de alta gama hacia mercados como el de Brasil, replicando un fenómeno que ya se detectó en Uruguay durante el año 2025.

