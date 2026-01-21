Así fue el operativo que destruyó 20 viveros de marihuana valuados en $us 10,7 millones en Potosí

Un operativo antidroga ejecutado la madrugada del 19 de enero de 2026 en la comunidad de Lagunillas, al norte del departamento de Potosí, asestó un duro golpe al narcotráfico con la destrucción de 25 viveros activos de marihuana, la incineración de más de 71 toneladas de droga y una afectación económica estimada en 10,7 millones de dólares a las organizaciones criminales.

En las imágenes del operativo

En las imágenes de video, de aproximadamente 50 segundos de duración, se observa a los efectivos policiales ingresar a los viveros, arrancar las plantaciones de marihuana y posteriormente proceder a su incineración, como parte del protocolo de erradicación de cultivos ilegales.

El material audiovisual muestra la magnitud de los invernaderos y el despliegue operativo en áreas rurales alejadas, lo que da cuenta de la complejidad de la intervención.

La intervención se realizó en el marco de una Orden de Operaciones y estuvo a cargo de 40 efectivos del Grupo de Inteligencia de Operaciones Especiales (GIOE) Occidente, apoyados por ocho patrullas y con la presencia del Fiscal de Sustancias Controladas de Oruro.

Los viveros estaban ubicados en zonas de difícil acceso y contaban con sistemas de riego, además de plantas que alcanzaban hasta tres metros de altura, lo que evidencia una producción de alta capacidad destinada al mercado ilegal.

Tras la verificación correspondiente, los efectivos procedieron a la destrucción e incineración de 71,4 toneladas de marihuana en estado natural, consolidando uno de los mayores golpes al narcotráfico en esta región del altiplano.

Según informó el fiscal de Oruro, Aldo Morales, los viveros fueron encontrados en los municipios de Llallagua, Uncia y Lagunillas, además del poblado de Cala Cala, en la provincia Rafael Bustillos, región colindante con el departamento de Oruro.

“Por estos municipios se encontraron 25 invernaderos de marihuana en crecimiento y se procedió a la quema correspondiente”, señaló la autoridad.

Durante el operativo, la situación se tornó tensa cuando algunos comunarios detonaron dinamita, generando un ambiente hostil que obligó a los efectivos policiales a replegarse por razones de seguridad, sin que se registraran heridos.

No se reportaron personas aprehendidas; sin embargo, se secuestraron tres plantas de marihuana como muestras, con un peso total de 12.750 gramos, que servirán para sustentar las investigaciones.

Las autoridades advirtieron que la presencia de viveros de marihuana en el altiplano se ha evidenciado con mayor fuerza tras los conflictos registrados en 2025 en la región de Llallagua, particularmente en el sector conocido como “México Chico”, lo que reafirma a Lagunillas y zonas aledañas como un foco estratégico del narcotráfico.

Mira la programación en Red Uno Play