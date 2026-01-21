Acompañante del joven acribillado en el Urubó declara ante la Felcc de Porongo

La acompañante del joven de 26 años, que fue acribillado en un campo deportivo del municipio de Porongo, en Santa Cruz, se presentó este miércoles en dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) para brindar su declaración informativa en el marco de la investigación por el delito de asesinato.

La declaración de la joven, expareja de la víctima, estaba prevista para las 8:30. La mujer ya se encontraba en instalaciones del Comando Provincial de Porongo, a la espera del representante del Ministerio Público, quien debía tomar su testimonio formal.

Las autoridades policiales esperan que su declaración permita aportar elementos clave para esclarecer el hecho de sangre que cobró la vida de José Luis Burgos Lola, la noche del jueves 15 de enero en la zona del Urubó.

Hasta el momento, al menos diez personas del entorno familiar y de amistades del joven fallecido ya prestaron su declaración informativa ante los investigadores. Se aguarda un informe oficial por parte de las autoridades correspondientes en las próximas horas.

De acuerdo con el informe policial, Burgos se encontraba a bordo de un vehículo de lujo de color negro cuando fue interceptado por un grupo de sujetos armados que abrieron fuego tras acercarse al motorizado. El ataque dejó como saldo dos impactos de bala en la cabeza del joven, que finalmente le provocaron la muerte.

El comandante departamental de la Policía de Santa Cruz, coronel Jhenky David Gómez, informó que los atacantes, al menos seis personas, realizaron más de 30 disparos contra el vehículo de la víctima y, antes de huir del lugar, sustrajeron sus pertenencias.

La mujer que acompañaba a Burgos, una joven de 20 años, fue quien alertó al hermano del afectado para pedir auxilio. El familiar llegó al lugar y trasladó al herido hasta una clínica privada de la zona norte de la capital cruceña, donde se confirmó su fallecimiento.

El caso continúa en etapa de investigación y es procesado por el delito de asesinato, mientras la Policía y el Ministerio Público avanzan en la recolección de pruebas y testimonios.

Mira la programación en Red Uno Play