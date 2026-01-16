Ataque armado en el Urubó: acompañante del acribillado logró sobrevivir

Una mujer resultó herida y logró sobrevivir tras un ataque armado registrado la noche del jueves en la zona del Urubó, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. En el hecho perdió la vida un joven de 27 años que conducía el vehículo en el que ambos se trasladaban.

La víctima fatal fue identificada como Jorge Luis Burgos Lola, de 27 años, quien falleció a causa de múltiples impactos de bala. Burgos conducía un vehículo de lujo de color negro y estaba acompañado por Kiara M.A.M.C., de 21 años, quien resultó herida y permanece internada en una clínica de la capital cruceña. Se desconoce su estado de salud.

De acuerdo con imágenes de cámaras de seguridad y datos preliminares de la investigación, Burgos y su acompañante llegaron hasta inmediaciones de una cancha de pádel en el Urubó. Minutos después, fueron interceptados por sujetos que se movilizaban en al menos dos vehículos.

Uno de los motorizados, una camioneta, les cerró el paso. De ella descendió un hombre encapuchado que comenzó a disparar contra el vehículo. En su intento por escapar, el conductor impactó contra la camioneta de los atacantes. Luego, desde un segundo vehículo, descendieron otros sujetos armados, quienes continuaron disparando hasta que el motorizado se detuvo. Tras el ataque, los agresores huyeron del lugar.

Las víctimas fueron auxiliadas y trasladadas a un centro médico; sin embargo, minutos después se confirmó el fallecimiento del conductor. El cuerpo fue llevado a la morgue de la Pampa de la Isla para el examen médico forense.

Efectivos policiales de distintas unidades realizaron rastrillajes durante la noche y la madrugada para dar con los responsables. De manera preliminar, se presume que al menos seis hombres, vestidos de negro y encapuchados, participaron en el atentado.

Las autoridades no descartan que el hecho esté vinculado a un ajuste de cuentas, debido a la violencia del ataque y el uso de armas de fuego.

“Se están investigando los móviles del hecho y se trabaja para dar con los responsables. Se presume que estaría vinculado a un ajuste de cuentas relacionado con el narcotráfico”, señaló el Gral. 1ro. Juan Ramón Peña Rojas, subcomandante General de la Policía Boliviana, en contacto con los medios de comunicación.

