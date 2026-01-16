Así fue el ataque armado en el Urubó: cámaras captaron el momento exacto

Imágenes de cámaras de seguridad revelan el violento ataque armado que terminó con la vida de un joven en la zona del Urubó, en la ciudad de Santa Cruz. El hecho ocurrió la noche de este jueves en el estacionamiento de un campo deportivo de pádel.

Según información preliminar, la víctima —un joven de aproximadamente 26 años— estaba dentro de un vehículo de alta gama acompañado de una mujer, cuando fue interceptado por dos sujetos a bordo de otro motorizado.

En las grabaciones se observa cómo los atacantes descienden rápidamente del vehículo y abren fuego en múltiples ocasiones contra el automóvil. Luego, huyen del lugar con rumbo desconocido.

Vecinos y personas que se encontraban cerca escucharon la ráfaga de disparos y avisaron a la Policía. La víctima fue trasladada de urgencia a un centro médico, pero murió minutos después debido a la gravedad de las heridas.

La acompañante que iba con él resultó ilesa y colaboró en pedir ayuda tras el ataque.

La Policía ha iniciado una investigación para identificar a los responsables. Se analizan las grabaciones de las cámaras de seguridad del lugar y de calles aledañas, mientras se busca establecer el posible móvil del crimen.

El hecho ha generado preocupación por el nivel de violencia en la zona, donde en los últimos meses se han registrado otros hechos delictivos de alto impacto.

