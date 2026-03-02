La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) identificó y aprehendió al hombre que presuntamente entregó un arma de fuego a una mujer que intentó ingresarla al penal de Palmasola para un recluso brasileño sentenciado por asesinato. Tres personas fueron procesadas por este caso; recibieron detención preventiva por 180 días.

El director departamental de la Felcc, coronel Johnny Enrique Coca, informó la mañana de este lunes, durante una presentación en el Comando Departamental de la Policía, que el hecho fue puesto en conocimiento por el personal de seguridad del recinto penitenciario.

Según el reporte oficial, una mujer identificada como Nayeli S.M., de 22 años, fue sorprendida cuando presuntamente intentaba ingresar un arma de fuego calibre 9 milímetros, junto a sus cargadores y municiones, destinada a una persona privada de libertad de nacionalidad brasileña que cumple sentencia por asesinato.

Tras conocer el caso, la Felcc inició las investigaciones y logró identificar al sujeto que habría entregado el arma a la mujer un día antes. El hombre fue arrestado y declaró que recibió una llamada telefónica para recoger el arma en un lugar que según su versión no pudo precisar, y posteriormente la entregó a la ahora imputada.

Sin embargo, la Policía consideró inconsistentes sus declaraciones. Durante el operativo en su domicilio, los investigadores hallaron a dos personas de nacionalidad brasileña que presuntamente se encontraban ocultas en el inmueble. De acuerdo con el aprehendido, ambos serían estudiantes de medicina en Santa Cruz, aunque las pericias realizadas a sus teléfonos celulares revelaron fotografías y videos de armas de fuego.

Como resultado de la audiencia cautelar, los dos ciudadanos brasileños fueron enviados con detención preventiva por 180 días al penal de Palmasola. En tanto, la mujer que intentó ingresar el arma quien cursa un embarazo de ocho meses recibió detención domiciliaria por determinación de la autoridad jurisdiccional.

El caso es investigado por los presuntos delitos de tráfico, tenencia, porte y portación ilegal de armas de fuego.

Mira la programación en Red Uno Play