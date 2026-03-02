El concejal municipal de Santa Cruz de la Sierra por Unidad Cívica Solidaridad (UCS), Maykol Negrette, fue puesto en libertad con medidas sustitutivas este lunes, tras someterse a su audiencia de medidas cautelares por una denuncia de presunta violencia familiar presentada por su expareja.

A la salida de la audiencia, el concejal negó haber agredido a su expareja y afirmó que no existió ningún hecho de violencia.

No obstante, como parte de las medidas impuestas por la autoridad judicial, Negrette deberá presentarse una vez al mes ante la autoridad competente y quedó arraigado, informó su abogado defensor, Denver Pedraza.

El concejal por UCS permanecía en celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen desde la madrugada del sábado, después de que su expareja denunciara una presunta agresión en su contra.

