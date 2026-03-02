TEMAS DE HOY:
Policial

Dan libertad con restricciones a concejal Maykol Negrete, acusado de violencia familiar

El concejal deberá presentarse una vez al mes ante la autoridad competente y tiene prohibido salir del país 

Red Uno de Bolivia

02/03/2026 15:21

Negrete en un breve contacto con la prensa. Foto Captura

El concejal municipal de Santa Cruz de la Sierra por Unidad Cívica Solidaridad (UCS), Maykol Negrette, fue puesto en libertad con medidas sustitutivas este lunes, tras someterse a su audiencia de medidas cautelares por una denuncia de presunta violencia familiar presentada por su expareja.

A la salida de la audiencia, el concejal negó haber agredido a su expareja y afirmó que no existió ningún hecho de violencia.

No obstante, como parte de las medidas impuestas por la autoridad judicial, Negrette deberá presentarse una vez al mes ante la autoridad competente y quedó arraigado, informó su abogado defensor, Denver Pedraza.

El concejal por UCS permanecía en celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen desde la madrugada del sábado, después de que su expareja denunciara una presunta agresión en su contra.

 

