Diputados y senadores de la Comisión Cuarta de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) realizaron este lunes una inspección a las instalaciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en Cochabamba, con el objetivo de verificar la calidad de los combustibles que se comercializan en el departamento.

La comisión ingresó inicialmente al área comercial, donde recibió un certificado de calidad del producto. Sin embargo, los legisladores señalaron que existen dudas debido a las quejas de la población cochabambina sobre el rendimiento de la gasolina.

“Queremos verificar que la gasolina que está en las calles sea la misma que se encuentra en la planta”, expresó un parlamentario, quien también anunció que se apersonarán al área de logística para revisar los procedimientos de distribución.

A la inspección acudieron tres técnicos especializados para evaluar niveles y criterios de calidad, de acuerdo a los legisladores.

La verificación se desarrolla en la refinería Refinería Gualberto Villarroel, ubicada en la avenida Petrolera kilómetro 6½, que actualmente permanece con resguardo policial y con accesos bloqueados.

Los legisladores adelantaron que, tras la revisión, emitirán un informe sobre los resultados de la inspección

