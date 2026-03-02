La reconocida presentadora de televisión Denisse Quiroga es la nueva conductora de El Mañanero en la ciudad de La Paz.

Desde ahora, Denisse formará parte de la llamada “Familia Naranja” y estará al frente del programa matinal que se emite por Red Uno, acompañando a la audiencia desde las primeras horas del día.

Una trayectoria construida con esfuerzo

Quiroga se define como una mujer luchadora e independiente. Desde muy pequeña trabajó con determinación para alcanzar sus metas e ideales. Algunos objetivos tardaron más en concretarse, mientras que otros llegaron como oportunidades inmediatas, pero siempre mantuvo nuevos sueños por cumplir.

En anteriores entrevistas, la comunicadora reconoció que entre sus defectos están la impaciencia y ser “demasiado obsesiva”, cualidades que, asegura, también la han impulsado a superarse profesionalmente.

La Familia Naranja crece: Denisse Quiroga se suma a El Mañanero Red Uno en La Paz. Foto Red Uno.

Pausa por la maternidad y regreso a la TV

Denisse es madre de una pequeña niña. Decidió hacer una pausa en su carrera televisiva para dedicarse de lleno a la maternidad y ahora regresa a las pantallas con renovada energía.

“Para ser un buen profesional en esta carrera necesitas una preparación constante, mucha lectura para conocer de diversos temas y, por último, tiempo, porque en esta carrera no hay descansos ni feriados o fines de semana; las noticias, como dicen, no esperan”, expresó en una entrevista pasada.

Desde las 06:00

La audiencia podrá acompañar a Denisse Quiroga y al equipo de El Mañanero de lunes a viernes a partir de las 06:00, en una nueva etapa del programa matinal en la sede de gobierno.

