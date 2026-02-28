Avión siniestrado en El Alto: Reporte oficial de víctimas por hospital y estado de salud

La ministra de Salud, Marcela Flores, confirmó 28 heridos y denunció ataques contra las ambulancias de rescate.
27/02/2026 23:15
Escuchar esta nota
Tras el siniestro aéreo ocurrido hoy en horas de la tarde en el aeropuerto de El Alto, las autoridades nacionales ya tienen el reporte oficial de heridos y fallecidos. El Ministerio de Salud confirmó un total de 15 fallecidos y 28 pacientes heridos distribuidos en diversos centros médicos.
La ministra de Salud, Marcela Flores, informó que todos los gastos están cubiertos por el SUS y destacó la movilización inmediata del personal sanitario. “Nuestra misión es salvar la vida de la gente; mañana lanzaremos una campaña de donación de sangre en el Banco de Sangre del Complejo de Miraflores desde las 8:00 a.m.”, declaró la autoridad.
La ministra también expresó su indignación por agresiones sufridas durante la jornada. “Queremos expresar nuestra profunda indignación porque han apedreado a las ambulancias que estaban prestando el servicio de socorro; mientras unos tratan de salvar vidas, otros nos apedrean bajo el pretexto de ver si estaban sacando dinero”, denunció Flores.
Lista oficial de víctimas y su ubicación
Hospital Corea
Hospital de El Norte
Hospital del Sur
Hospital Corazón de Jesús
Traslados a Cosmil
Mira la programación en Red Uno Play
22:00
00:00
01:00
03:00
04:00
04:57
22:00
00:00
01:00
03:00
04:00
04:57