Avión siniestrado en El Alto: Reporte oficial de víctimas por hospital y estado de salud

Tras el siniestro aéreo ocurrido hoy en horas de la tarde en el aeropuerto de El Alto, las autoridades nacionales ya tienen el reporte oficial de heridos y fallecidos. El Ministerio de Salud confirmó un total de 15 fallecidos y 28 pacientes heridos distribuidos en diversos centros médicos.

La ministra de Salud, Marcela Flores, informó que todos los gastos están cubiertos por el SUS y destacó la movilización inmediata del personal sanitario. “Nuestra misión es salvar la vida de la gente; mañana lanzaremos una campaña de donación de sangre en el Banco de Sangre del Complejo de Miraflores desde las 8:00 a.m.”, declaró la autoridad.

La ministra también expresó su indignación por agresiones sufridas durante la jornada. “Queremos expresar nuestra profunda indignación porque han apedreado a las ambulancias que estaban prestando el servicio de socorro; mientras unos tratan de salvar vidas, otros nos apedrean bajo el pretexto de ver si estaban sacando dinero”, denunció Flores.

Lista oficial de víctimas y su ubicación

Hospital Corea

Lourdes Lazo Murga: Policontusa.

Policontusa. Adela Murga Quispe: TEC moderado y fractura de muñeca.

TEC moderado y fractura de muñeca. Pedro Luis Gutiérrez: TEC leve y policontuso.

TEC leve y policontuso. Benedicto Mamani Flores: Policontuso.

Policontuso. Valeria Flores Flores: Policontusa.

Policontusa. Anahí Gabriela Mamani: Policontusa.

Policontusa. Erika Sullcata Condori: Policontusa.

Policontusa. Persona fallecida: Un paciente con uniforme militar que fue derivado a la morgue judicial.

Hospital de El Norte

Karen Jessica Jiménez Calizaya: TEC severo (transferida al Hospital de Clínicas).

TEC severo (transferida al Hospital de Clínicas). Róger Vásquez: Policontuso.

Policontuso. Marcela Gutiérrez Álvarez: Policontusa.

Policontusa. René Quispe Carcani: Policontuso.

Policontuso. Mercedes: Policontusa.

Policontusa. Gualberto Guaranca Sirpa: Policontuso.

Policontuso. Niño NN (masculino): Ablación de ambos miembros inferiores (diagnóstico reservado).

Ablación de ambos miembros inferiores (diagnóstico reservado). Virginia Calle: Trauma raquimedular (en Unidad de Terapia Intensiva).

Trauma raquimedular (en Unidad de Terapia Intensiva). Luis Sale Coña: En observación.

En observación. Paciente NN (40 años): Fallecido, transferido a la morgue judicial.

Hospital del Sur

Raúl Gutiérrez Limachi: Policontuso.

Policontuso. Rolando Flores Saisa: Policontuso.

Policontuso. Erik Rojas Zambrana: Policontuso.

Hospital Corazón de Jesús

Lourdes Quispe Quispe: Policontusa.

Traslados a Cosmil

Alejandro Chávez Paniagua: TEC leve.

TEC leve. César Castro Nacho: Policontuso.

Policontuso. Jared Ramírez Espinoza: Policontuso.

