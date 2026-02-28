TEMAS DE HOY:
Avión siniestrado en El Alto: Reporte oficial de víctimas por hospital y estado de salud

La ministra de Salud, Marcela Flores, confirmó 28 heridos y denunció ataques contra las ambulancias de rescate.

Ximena Rodriguez

27/02/2026 23:15

Foto: Red Uno.
La Paz

Tras el siniestro aéreo ocurrido hoy en horas de la tarde en el aeropuerto de El Alto, las autoridades nacionales ya tienen el reporte oficial de heridos y fallecidos. El Ministerio de Salud confirmó un total de 15 fallecidos y 28 pacientes heridos distribuidos en diversos centros médicos.

La ministra de Salud, Marcela Flores, informó que todos los gastos están cubiertos por el SUS y destacó la movilización inmediata del personal sanitario. “Nuestra misión es salvar la vida de la gente; mañana lanzaremos una campaña de donación de sangre en el Banco de Sangre del Complejo de Miraflores desde las 8:00 a.m.”, declaró la autoridad.

La ministra también expresó su indignación por agresiones sufridas durante la jornada. “Queremos expresar nuestra profunda indignación porque han apedreado a las ambulancias que estaban prestando el servicio de socorro; mientras unos tratan de salvar vidas, otros nos apedrean bajo el pretexto de ver si estaban sacando dinero”, denunció Flores.

 

Lista oficial de víctimas y su ubicación

Hospital Corea

  • Lourdes Lazo Murga: Policontusa.
  • Adela Murga Quispe: TEC moderado y fractura de muñeca.
  • Pedro Luis Gutiérrez: TEC leve y policontuso.
  • Benedicto Mamani Flores: Policontuso.
  • Valeria Flores Flores: Policontusa.
  • Anahí Gabriela Mamani: Policontusa.
  • Erika Sullcata Condori: Policontusa.
  • Persona fallecida: Un paciente con uniforme militar que fue derivado a la morgue judicial.

 

Hospital de El Norte

  • Karen Jessica Jiménez Calizaya: TEC severo (transferida al Hospital de Clínicas).
  • Róger Vásquez: Policontuso.
  • Marcela Gutiérrez Álvarez: Policontusa.
  • René Quispe Carcani: Policontuso.
  • Mercedes: Policontusa.
  • Gualberto Guaranca Sirpa: Policontuso.
  • Niño NN (masculino): Ablación de ambos miembros inferiores (diagnóstico reservado).
  • Virginia Calle: Trauma raquimedular (en Unidad de Terapia Intensiva).
  • Luis Sale Coña: En observación.
  • Paciente NN (40 años): Fallecido, transferido a la morgue judicial.

 

Hospital del Sur

  • Raúl Gutiérrez Limachi: Policontuso.
  • Rolando Flores Saisa: Policontuso.
  • Erik Rojas Zambrana: Policontuso.

 

Hospital Corazón de Jesús

  • Lourdes Quispe Quispe: Policontusa.

 

Traslados a Cosmil

  • Alejandro Chávez Paniagua: TEC leve.
  • César Castro Nacho: Policontuso.
  • Jared Ramírez Espinoza: Policontuso.

