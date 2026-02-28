Autoridades incineran billetes del avión accidentado en El Alto

Autoridades procedieron a la incineración de los billetes que eran transportados en el avión accidentado en la ciudad de El Alto, luego de que decenas de pobladores se acercaran al lugar con la intención de recoger el dinero que fue expulsado de la aeronave tras el siniestro.

El accidente se registró a las 18:20, según un reporte de Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (Naabol), cuando la aeronave trasladaba billetes de boliviano impresos en el exterior por la empresa Crane Currency Malta Limited. El cargamento había llegado previamente a Santa Cruz y era transportado hacia La Paz para su resguardo en bóvedas del Banco Central de Bolivia (BCB).

Tras el impacto, parte del material monetario quedó disperso, lo que generó que numerosos ciudadanos se aproximaran al sitio, motivados por reportes difundidos en redes sociales sobre la presencia de dinero en el lugar.

Ante esta situación, efectivos de la Policía y otras autoridades determinaron incinerar los billetes para evitar su manipulación o uso indebido. El Banco Central reiteró que estos billetes no tenían valor legal, debido a que aún no habían sido monetizados ni autorizados para su circulación en el sistema financiero.

El BCB enfatizó que estos billetes, al no haber sido monetizados, carecen de validez legal y advirtió que su posesión o uso constituye un delito. En ese sentido, recomendó a la población que, en caso de tener acceso a este material, proceda a devolverlo al Banco Central o a cualquier entidad del sistema financiero.

Según el comunicado del Ministerio de Defensa, mencionó que los billetes no tienen numeración ni serie; por lo tanto, carecen de legalidad.

