Tras una negociación que tuvo sus dificultades iniciales, Jeyson Chura ya entrena con el plantel celeste y no oculta su emoción por este nuevo paso en su carrera, en diálogo con la Red Uno de Bolivia expresó su alegría por estar en el equipo de sus amores.

Jeyson Chura en entrevista con la Red Uno de Bolivia. Foto: Red Uno de Bolivia.

“Al comienzo se complicó un poco mi llegada a Blooming pero feliz ya de estar con el grupo, feliz de estar en este club y esperemos hacer bien las cosas este año”, afirmó el jugador, quien asume este reto con la madurez necesaria para aportar al equipo en una temporada determinante.

Para Chura, vestir la camiseta académica representa alcanzar una meta personal que nació en su infancia.

“Este momento lo soñé, como todo niño creo que tiene un sueño de jugar en el club que uno es hincha”, confesó, recordando que de pequeño asistía al estadio junto a su hermano y primos, todos seguidores del club, para admirar a la hinchada que ahora lo alentará desde las gradas. El futbolista subrayó que su llegada fue posible gracias a un esfuerzo conjunto: “ La dirigencia hizo un esfuerzo grande por mí, yo también puse de mi parte, resigné la parte económica para poder llegar”.

En cuanto a lo deportivo, Jeyson apunta a la competencia internacional y a recuperar su lugar en la selección nacional. Su intención es estar disponible para la Copa Sudamericana, aunque dejó la decisión final en manos del cuerpo técnico. Mientras se adapta a la logística del equipo, incluso madrugando para cruzar la ciudad y llegar puntual a los entrenamientos, Chura prometió entrega total al hincha:

“Siempre voy a dar lo mejor de mí; el objetivo es asentarme rápido y ser exigentes porque se formó un gran equipo y la expectativa tiene que ser alta”.

