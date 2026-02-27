TEMAS DE HOY:
Aprehenden a Jhonny Fernández Alcaldesa de Cobija incendio de buses

24ºC Santa Cruz de la Sierra

7ºC La Paz

18ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Deportes

Lanús se corona como el campeón de la Recopa Sudamericana en Río de Janeiro

Los goles de Castillo, Canale y Aquino silenciaron Rio de Janeiro en una final épica.

Ximena Rodriguez

26/02/2026 23:48

Imagen ilustrativa de la victoria en la Sudamericana del 2025. Foto: EFE.

Escuchar esta nota

El Club Atlético Lanús alcanzó la gloria en el Estadio Maracaná al consagrarse campeón de la Recopa Sudamericana tras una batalla épica de 120 minutos. El equipo de Mauricio Pellegrino, logró inclinar la balanza a su favor con un resultado global de 4-2. Pese a la intensidad del ambiente en Río de Janeiro, el conjunto argentino demostró una templanza de acero para resistir los embates del gigante brasileño.

Durante el tiempo reglamentario, Flamengo logró imponerse 2-1 con goles de Giorgian De Arrascaeta y Jorginho, lo que forzó una prórroga cargada de dramatismo.

Sin embargo, en el tiempo suplementario, la jerarquía granate afloró para sentenciar el 3-2 definitivo en el encuentro de vuelta. Las anotaciones de Rodrigo Castillo, José María Canale y Dylan Aquino fueron los martillazos necesarios para derrumbar la resistencia del equipo dirigido por Filipe Luis.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD