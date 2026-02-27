Lanús se corona como el campeón de la Recopa Sudamericana en Río de Janeiro

El Club Atlético Lanús alcanzó la gloria en el Estadio Maracaná al consagrarse campeón de la Recopa Sudamericana tras una batalla épica de 120 minutos. El equipo de Mauricio Pellegrino, logró inclinar la balanza a su favor con un resultado global de 4-2. Pese a la intensidad del ambiente en Río de Janeiro, el conjunto argentino demostró una templanza de acero para resistir los embates del gigante brasileño.

Durante el tiempo reglamentario, Flamengo logró imponerse 2-1 con goles de Giorgian De Arrascaeta y Jorginho, lo que forzó una prórroga cargada de dramatismo.

Sin embargo, en el tiempo suplementario, la jerarquía granate afloró para sentenciar el 3-2 definitivo en el encuentro de vuelta. Las anotaciones de Rodrigo Castillo, José María Canale y Dylan Aquino fueron los martillazos necesarios para derrumbar la resistencia del equipo dirigido por Filipe Luis.

