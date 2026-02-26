La selección de Curaçao se quedó sin director técnico a pocos meses del inicio del Mundial 2026. Advocaat decidió dar un paso al costado debido al delicado estado de salud de su hija, priorizando a su familia por encima de su continuidad en el banquillo.

El experimentado entrenador ya había manifestado anteriormente que la familia está por encima del fútbol, y fiel a sus palabras, presentó su renuncia tras la clasificación histórica del país caribeño a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

“Por lo tanto, esta es una decisión obvia . Pero eso no quita que vaya a extrañar mucho a Curaçao, a su gente y a mis colegas. Considero que la clasificación del país más pequeño del mundo para el Mundial es uno de los momentos más destacados de mi carrera. Estoy orgulloso de mis jugadores, del cuerpo técnico y de los miembros de la directiva que creyeron en nosotros”, expresó el estratega.

Tras la salida de Advocaat, su asistente Cor Pot también dejó el cargo, al igual que el médico del equipo, Casper van Eijck, quien regresará a los Países Bajos para acompañar a la familia del entrenador.

Por su parte, el presidente de la Federación de Fútbol de Curaçao, Gilbert Martina, manifestó:

“No podemos sino respetar su decisión. Dick ha hecho historia con la selección nacional. Curaçao siempre le estará agradecida”.

La selección caribeña tendrá su debut histórico en el Mundial enfrentando a Alemania el 14 de junio; posteriormente jugará ante Ecuador y cerrará la fase de grupos contra Costa de Marfil el 25 del mismo mes.

