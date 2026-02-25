Ratifican detención preventiva de exdiputada Laura Rojas por el caso 'maletas'

La exdiputada Laura Rojas continuará en detención preventiva tras que un Tribunal rechazara su solicitud de libertad en una audiencia de apelación realizada este miércoles en Santa Cruz de la Sierra, en el marco del denominado caso Maletas.

El fiscal Julio César Porras informó que la autoridad judicial ratificó la resolución inicial y determinó que la exlegisladora permanezca recluida durante 180 días mientras avanzan las investigaciones. Rojas se encuentra detenida en el penal de Palmasola desde el mes pasado.

Según el representante del Ministerio Público, durante la audiencia la defensa intentó desvirtuar los riesgos procesales; sin embargo, el tribunal consideró que persisten elementos que sustentan la medida, como la probabilidad de autoría, el riesgo de fuga, la posibilidad de obstaculización del proceso y el peligro para la sociedad.

La exdiputada es investigada por el ingreso irregular de 32 maletas procedentes de Estados Unidos en un vuelo chárter que arribó el 29 de noviembre de 2025 al aeropuerto internacional de Viru Viru. De acuerdo con la investigación, se presume que las valijas contenían divisas, lo que motivó la apertura del proceso penal.

