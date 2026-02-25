Quillacollo es reconocido como destino turístico y gastronómico nacional

El Viceministerio de Turismo reconoció oficialmente a Quillacollo como destino turístico y gastronómico a nivel nacional, destacando su potencial más allá de la festividad de la Virgen de Urkupiña.

El secretario de Desarrollo Humano de la Alcaldía, Rietzon Flores, informó que el municipio recibió una certificación que lo declara destino turístico.

“Es un gran logro, porque entendemos que Quillacollo no es solo cultura por la festividad de la Virgen de Urkupiña, sino también cuenta con lugares turísticos que la gente debe conocer”, señaló.

Mencionó que entre los atractivos se encuentran el templo de San Ildefonso, recientemente remozado, y la plaza principal que fue peatonalizada, generando un cambio significativo en el centro urbano. También destacó el Prado de la Integración, ubicado sobre la avenida Blanco Galindo.

Asimismo, invitó a visitar el centro de aves Agroflori, un refugio de aves, y un centro ecuestre privado que opera en el municipio.

En el ámbito natural, resaltó las lagunas de altura en la zona del Tunari, además de la laguna y las qollcas incaicas de Cotapachi, espacios abiertos ideales para el turismo y la recreación. Señaló que en la cumbre existen restaurantes donde los visitantes pueden degustar platos típicos.

En el ámbito gastronómico, Flores subrayó la importancia de las ferias donde se ofrecen platos tradicionales como el plato del herrero, pampaku, charque, chicharrón y carnes a la cruz.

Añadió que durante el año se organizan diversas ferias para promocionar la gastronomía local.

Con esta certificación, Quillacollo busca consolidarse como un referente turístico y gastronómico del departamento y del país.

