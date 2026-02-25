Quillacollo es reconocido como destino turístico y gastronómico nacional

El Viceministerio de Turismo reconoció a Quillacollo como destino turístico y gastronómico nacional, destacando su potencial más allá de la festividad de la Virgen de Urkupiña.
25/02/2026 10:57
Escuchar esta nota
El Viceministerio de Turismo reconoció oficialmente a Quillacollo como destino turístico y gastronómico a nivel nacional, destacando su potencial más allá de la festividad de la Virgen de Urkupiña.
El secretario de Desarrollo Humano de la Alcaldía, Rietzon Flores, informó que el municipio recibió una certificación que lo declara destino turístico.
“Es un gran logro, porque entendemos que Quillacollo no es solo cultura por la festividad de la Virgen de Urkupiña, sino también cuenta con lugares turísticos que la gente debe conocer”, señaló.
Asimismo, invitó a visitar el centro de aves Agroflori, un refugio de aves, y un centro ecuestre privado que opera en el municipio.
En el ámbito gastronómico, Flores subrayó la importancia de las ferias donde se ofrecen platos tradicionales como el plato del herrero, pampaku, charque, chicharrón y carnes a la cruz.
Añadió que durante el año se organizan diversas ferias para promocionar la gastronomía local.
Con esta certificación, Quillacollo busca consolidarse como un referente turístico y gastronómico del departamento y del país.
Mira la programación en Red Uno Play
09:30
12:00
12:25
14:00
15:00
16:30
09:30
12:00
12:25
14:00
15:00
16:30