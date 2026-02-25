Taxistas advierten riesgos y piden más controles tras atraco a chofer en Cochabamba

El caso de Roger Paichucama, el joven taxista que fue víctima de un atraco, generó preocupación en el sector del transporte en Cochabamba. Desde la Asociación Departamental de Radiotaxis (Aderta) 7 de Mayo expresaron su alarma por la inseguridad que enfrentan a diario los conductores.

Representantes del sector señalaron que los radiotaxistas y choferes “se ven indefensos” ante la falta de presencia policial en calles y trancas, lo que incrementa los riesgos durante las jornadas laborales.

“Es lamentable la inseguridad y el riesgo al que están expuestos los conductores. Cada día se enfrentan a este tipo de situaciones”, indicó un dirigente del sector.

En ese contexto, desde Aderta pidieron a sus afiliados tomar mayores medidas de prevención para evitar hechos lamentables y se recomendó sospechar cuando un pasajero solicita dirigirse a lugares alejados, inhóspitos u oscuros, o cuando pide recoger a una segunda o tercera persona, ya que esas situaciones deben considerarse señales de alerta.

Asimismo, se exhortó a reportar siempre a la central de radiotaxi el destino del viaje y solicitar monitoreo durante el recorrido, como medida de resguardo.

El sector también pidió a las autoridades reforzar la presencia policial en calles y puntos de control. “Vemos operativos solo los viernes y sábados por la noche para controlar a conductores en estado de ebriedad, pero falta mayor vigilancia permanente”, reclamó.

Los radiotaxistas esperan que se adopten acciones concretas para garantizar mayor seguridad y evitar que se repitan casos como el de Paichucama.

