Taxistas advierten riesgos y piden más controles tras atraco a chofer en Cochabamba

Desde Aderta pidieron a sus afiliados tomar mayores medidas de prevención para evitar hechos lamentables y se recomendó sospechar cuando un pasajero solicita dirigirse a lugares alejados, inhóspitos u oscuros, o cuando pide recoger a una segunda o tercera persona.
25/02/2026 9:26
El caso de Roger Paichucama, el joven taxista que fue víctima de un atraco, generó preocupación en el sector del transporte en Cochabamba. Desde la Asociación Departamental de Radiotaxis (Aderta) 7 de Mayo expresaron su alarma por la inseguridad que enfrentan a diario los conductores.
Representantes del sector señalaron que los radiotaxistas y choferes “se ven indefensos” ante la falta de presencia policial en calles y trancas, lo que incrementa los riesgos durante las jornadas laborales.
“Es lamentable la inseguridad y el riesgo al que están expuestos los conductores. Cada día se enfrentan a este tipo de situaciones”, indicó un dirigente del sector.
Asimismo, se exhortó a reportar siempre a la central de radiotaxi el destino del viaje y solicitar monitoreo durante el recorrido, como medida de resguardo.
El sector también pidió a las autoridades reforzar la presencia policial en calles y puntos de control. “Vemos operativos solo los viernes y sábados por la noche para controlar a conductores en estado de ebriedad, pero falta mayor vigilancia permanente”, reclamó.
Los radiotaxistas esperan que se adopten acciones concretas para garantizar mayor seguridad y evitar que se repitan casos como el de Paichucama.
