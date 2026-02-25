La Ley de Incentivo al Deporte, presentada este martes por el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, plantea un nuevo escenario para el desarrollo deportivo en el país, con apoyos directos a atletas y la creación de un marco legal y financiero más favorable.

La propuesta apunta a eliminar las principales barreras económicas que históricamente han enfrentado los deportistas bolivianos y a fortalecer tanto el alto rendimiento como la formación desde las bases.

Principales beneficios de la ley

1. Fin del autofinanciamiento deportivo

Los atletas ya no tendrán que pagar para representar al país. El Estado, junto al sector privado, cubrirá gastos como pasajes, estadía y logística.

2. Régimen justo para profesionales

Se establecerá un marco que garantice reconocimiento y respaldo adecuado a deportistas profesionales por su desempeño.

3. Becas y financiamiento sostenible

La ley contempla apoyo económico permanente para formación y participación en competencias nacionales e internacionales.

4. Infraestructura y tecnología de alto rendimiento

Se prevé la modernización de instalaciones deportivas y el acceso a equipamiento, tecnología y maquinaria especializada.

5. Cero impuestos al equipamiento deportivo

Habrá exenciones tributarias para material deportivo y recursos destinados a eventos específicos.

6. Atracción de eventos internacionales

La normativa busca posicionar a Bolivia como sede de competencias internacionales, generando oportunidades deportivas y proyección global.

7. Impulso al alto rendimiento y clubes

Se fortalecerá la formación desde la base hasta la élite, promoviendo empleo, turismo deportivo y desarrollo de talento.

8. Alianzas público-privadas

Se incentivará la inversión empresarial en atletas y disciplinas deportivas, garantizando retorno y reinversión en el sector.

El presidente Paz subrayó que el objetivo central es garantizar igualdad de oportunidades para los atletas bolivianos, eliminando obstáculos económicos y administrativos que históricamente limitaron su crecimiento.

“Si esa selección lo pudo hacer”, afirmó en alusión al combinado nacional que clasificó al Mundial de 1993, “también podemos lograrlo en otras divisiones y categorías. Por la pasión que le tenemos a la patria, podemos ir a un mundial”, expresó.

La iniciativa abre un nuevo capítulo para el deporte nacional, con la promesa de convertir el esfuerzo y el talento en resultados sostenibles y competitivos a nivel internacional.

