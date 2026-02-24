Según la Cepal, el 73,3% de los bolivianos reside en áreas urbanas

El Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe 2025 de la Cepal revela que el 73,3% de la población boliviana vive en ciudades y advierte un aumento de la migración al exterior.

Bolivia alcanzó una población de 12,58 millones de habitantes en 2025, consolidando su crecimiento demográfico y su transformación hacia una sociedad mayoritariamente urbana, de acuerdo con el Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe 2025 publicado por la Cepal.

El informe señala que el 73,3% de los bolivianos reside en áreas urbanas, lo que confirma una tendencia sostenida de migración interna desde el área rural hacia las ciudades, impulsada principalmente por la búsqueda de mejores oportunidades laborales, educativas y de acceso a servicios.

Este proceso ha incrementado la presión sobre la infraestructura, vivienda, transporte, salud y empleo, especialmente en los principales centros urbanos como La Paz, Santa Cruz y Cochabamba, que concentran gran parte del crecimiento poblacional.

El documento también advierte una tasa de migración negativa de -0,3 por cada 1.000 habitantes, lo que significa que más bolivianos salen del país que los que ingresan. Este fenómeno está vinculado principalmente a factores económicos y laborales, y refleja los desafíos estructurales que enfrenta el país para retener su capital humano.

La Cepal concluye que la urbanización acelerada y la migración internacional configuran un nuevo escenario social y demográfico que marcará el desarrollo futuro de Bolivia.

