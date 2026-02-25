Padre de Brenda exige que las autoridades pongan orden y eviten más tragedias

Hoy martes, familiares, amigos y compañeros despidieron a Brenda, la menor de 16 años que perdió la vida tras ser atropellada por un micro en el barrio Plan 3000.

Selman Santistevan, padre de la joven, expresó su profundo dolor y frustración ante la situación. “La justicia dirá qué pena darle, porque yo ya hablé harto y nada ha cambiado. Por eso prefiero no opinar sobre algo que no está bajo mi mando”, señaló.

El padre de Brenda hizo un llamado a las autoridades para que asuman su responsabilidad y eviten que hechos similares se repitan.

“No creo que el problema esté solo en los micros, sino en las autoridades que no ponen orden. Si alguien deja hacer lo que quiera, lo va a hacer. Para eso están las autoridades, para poner un freno, y ellos son los que están fallando”, enfatizó.

Durante la despedida, se observó la presencia de todos sus compañeros de colegio y profesores, quienes acompañaron a la familia y manifestaron su consternación ante la tragedia. Recordando a Brenda como una joven llena de vida y sueños.

