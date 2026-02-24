“¿Quién me la devuelve?”: madre de adolescente atropellada pide justicia

El dolor de la señora Sandra Díaz se impone a cualquier palabra. Su hija Brenda, de 16 años, murió luego de ser atropellada por un micro de transporte público cuando se dirigía al colegio en el barrio Arroyito, en Santa Cruz.

La adolescente salió de su casa cerca de la una y media de la tarde, como lo hacía habitualmente. Ese día, su madre no pudo acompañarla. Minutos después, una vecina llegó con la noticia que cambiaría sus vidas para siempre. “Viene la vecina y me dice: ‘a su hija la atropellaron’. No creía, no lo podía creer”, relata Sandra, todavía con la voz quebrada.

Salió corriendo y la encontró tendida en el asfalto. “Estaba tirada en el suelo. Pura sangre de su cabeza, su pierna como quebrada, todo. Parecía que le hubiera pasado por encima el micro, como si la hubiera arrastrado”.

Brenda fue trasladada de emergencia a una clínica, pero no resistió. Las múltiples fracturas y lesiones internas eran demasiado graves. “No resistió, estaba muy lastimada. Yo lo único que pido es justicia para mi hija, por favor. ¿Quién me la devuelve? ¿Qué voy a hacer yo sin ella?”, suplica la madre.

La familia sostiene que el micro circulaba a gran velocidad y que el conductor no se percató de la presencia de la adolescente cuando cruzaba la calle.

Además, denuncian que, de no haber intervenido los familiares, el chofer habría sido liberado. “Y todavía no lo iban a aprehender al chofer. Si no íbamos nosotros, lo iban a largar”, cuestiona Sandra.

Entre lágrimas, la madre sostiene una polera con dibujos de su pequeña. Brenda amaba el anime y pasaba horas dibujando. Era soñadora, alegre y talentosa. “A ella le gustaba dibujar. Era muy buena hija, nunca dio problemas”, recuerda.

Hoy el conductor se encuentra aprehendido, mientras los allegados exigen que el caso no quede impune. “Pedimos justicia, que lo encierren. Aunque esté encerrado no me la va a devolver, pero tiene que pagar”, insiste Sandra Díaz.

