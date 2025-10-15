TEMAS DE HOY:
accidente de tránsito Bebé hallada muerta Emboscada a trabajadores

24ºC Santa Cruz de la Sierra

6ºC La Paz

17ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Internacional

VIDEO: Corredor es atropellado por una motocicleta y el responsable huye sin auxiliarlo

El hecho ocurrió en una avenida y quedó registrado por cámaras de seguridad. La víctima fue auxiliada por transeúntes y trasladada a un hospital.

Ligia Portillo

15/10/2025 8:12

VIDEO: Corredor es atropellado por una motocicleta y el responsable huye sin auxiliarlo. Foto: Red Uno
Brasil

Escuchar esta nota

Un corredor fue atropellado por una motocicleta mientras hacía ejercicio en una calle de la ciudad de Cascavel, Brasil, el pasado lunes 12 de octubre.

Las cámaras de seguridad de la zona captaron el momento exacto del impacto, mostrando cómo el hombre fue embestido y cayó violentamente sobre el asfalto.

Lejos de detenerse a brindar ayuda, el conductor de la motocicleta se dio a la fuga, dejando a la víctima tendida en el suelo. Testigos que circulaban por el lugar acudieron de inmediato en su auxilio y alertaron a los servicios de emergencia.

El corredor fue trasladado a un hospital cercano, donde se reporta fuera de peligro. La Policía informó que analiza las imágenes de las cámaras para identificar y localizar al responsable del atropello, que generó indignación entre los vecinos de la zona.

Mira el video:

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

07:00

El mañanero

09:30

El chapulin colorado

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

07:00

El mañanero

09:30

El chapulin colorado

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD