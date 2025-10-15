VIDEO: Corredor es atropellado por una motocicleta y el responsable huye sin auxiliarlo

Un corredor fue atropellado por una motocicleta mientras hacía ejercicio en una calle de la ciudad de Cascavel, Brasil, el pasado lunes 12 de octubre.

Las cámaras de seguridad de la zona captaron el momento exacto del impacto, mostrando cómo el hombre fue embestido y cayó violentamente sobre el asfalto.

Lejos de detenerse a brindar ayuda, el conductor de la motocicleta se dio a la fuga, dejando a la víctima tendida en el suelo. Testigos que circulaban por el lugar acudieron de inmediato en su auxilio y alertaron a los servicios de emergencia.

El corredor fue trasladado a un hospital cercano, donde se reporta fuera de peligro. La Policía informó que analiza las imágenes de las cámaras para identificar y localizar al responsable del atropello, que generó indignación entre los vecinos de la zona.

Mira el video:

