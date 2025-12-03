¡Terrible! Hombre de 33 años vomita 60 veces al día debido a rara enfermedad en Reino Unido

La vida de Matthew Pascoe, un joven británico de 33 años, cambió drásticamente luego de ser diagnosticado con gastroparesia, una enfermedad poco común que ralentiza de forma severa el vaciamiento del estómago.

Desde 2018, Pascoe ha llegado a vomitar hasta 60 veces al día, un cuadro devastador que lo dejó al borde de la desnutrición y lo obligó a someterse a múltiples tratamientos médicos.

Al inicio, los síntomas fueron confundidos con infecciones o problemas digestivos comunes, pero la situación se agravó rápidamente: en solo seis meses, su peso se redujo a la mitad y sufrió episodios críticos de deshidratación. Tras varios diagnósticos fallidos, especialistas confirmaron que su estómago prácticamente había dejado de funcionar.

Para estabilizarlo, los médicos le recomendaron un neuroestimulador gástrico, un dispositivo implantado quirúrgicamente que envía impulsos eléctricos al estómago para reducir los vómitos. Pascoe logró acceder al procedimiento en 2019 gracias a una campaña de recaudación, lo que marcó un antes y un después en su vida.

“Cuando el estimulador funciona, puedo llevar una vida más manejable… incluso vuelvo a sentir interés por la comida”, expresó Matthew según el medio Infobae, quien también padece diabetes tipo uno, lo que complica aún más su condición.

Sin embargo, el intenso uso del dispositivo agotó su batería mucho antes de lo esperado. Ahora enfrenta un nuevo desafío: debe reemplazarla de urgencia, un procedimiento que cuesta alrededor de 15.000 euros. Mientras tanto, su alimentación se limita a sopas y líquidos, con miras a depender nuevamente de una sonda nutricional.

Pascoe asegura que la enfermedad no solo perjudica su salud física, sino también su vida social y emocional.

“Es una enfermedad que te cambia por completo… a veces sentimos que no nos ven como personas, sino como números”, lamentó, pidiendo mayor visibilidad para una afección poco comprendida.

Su historia se ha convertido en un llamado de atención sobre la severidad de la gastroparesia y los desafíos que enfrentan quienes viven con un estómago prácticamente paralizado.

