¡Evitó una emboscada! Motociclista se resguardó en una panadería (VIDEO)

Un motociclista en la ciudad argentina de Mar del Plata protagonizó una dramática escena al lograr esquivar una emboscada criminal refugiándose dentro de una panadería. Las imágenes de seguridad, que ya circulan ampliamente en redes, muestran el momento exacto en que el hombre advierte la actitud sospechosa de dos jóvenes que se acercaban con claras intenciones delictivas.

Al percatarse del peligro, el motociclista entra rápidamente al local y consigue cerrar la puerta justo antes de que los agresores lleguen. En cuestión de segundos, los dos individuos desatan una violenta reacción: comienzan a patear con fuerza el vidrio de la entrada en un intento desesperado por irrumpir y consumar el ataque.

El cristal termina estallando bajo los golpes, pero la presencia de testigos y el frustrado intento de asalto obligan a los delincuentes a huir del lugar sin lograr su cometido.

El violento episodio ha generado alarma entre vecinos y comerciantes, quienes denuncian el incremento de hechos delictivos similares en la zona y piden mayor presencia policial.

El video se ha vuelto viral debido al nivel de violencia y al desesperado intento del motociclista por salvar su vida.

Mira el video:

Mira la programación en Red Uno Play