Pese a la aclaración del Banco Central de Bolivia (BCB) y del Ministerio de Economía de que todos los billetes de la serie B obtenidos de manera legal tienen plena validez y pueden circular con normalidad en el país, algunos comerciantes del mercado La Pampa, en Cochabamba, continúan rechazándolos.

Algunos gremiales no aceptan los billetes de la serie B en todos sus cortes, incluidos los de 20, 50, 100 y 200 bolivianos por desconfianza. La medida fue asumida por determinación interna de los comerciantes.

El dirigente del mercado La Pampa, Edwin Romero, indicó que la decisión se mantendrá hasta que el Gobierno nacional emita un pronunciamiento oficial más contundente, ya que temen sufrir pérdidas económicas al recibir estos billetes.

“Una gran parte de los comerciantes está rechazando los billetes de esta serie, desde 20 hasta 200 bolivianos”, explicó.

Romero añadió que varios vendedores prefieren no concretar la venta cuando el cliente intenta pagar con estos cortes.

Los gremiales aseguran que esta situación les está generando pérdidas, por lo que optaron por priorizar transacciones digitales mediante código QR para no arriesgar su capital.

En un recorrido por el centro de abasto se verificó que varios comerciantes reciben los billetes de la serie B, pese a que los compradores cuestionan su validez cuando se les devuelve cambio.

Mientras tanto, entre los transportistas también existe susceptibilidad respecto a la circulación de los billetes de la serie B. El rechazo fue más crítico el fin de semana, cuando se registraron conflictos; sin embargo, desde el lunes la situación volvió a la normalidad, aunque persiste la negativa a recibir estos billetes en varios puestos del mercado.

