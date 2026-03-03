Un grupo de conductores de cisternas, en su mayoría provenientes de Santa Cruz, instaló una protesta en puertas de la planta de Senkata de YPFB, en El Alto, para exigir autorización de descarga del combustible que transportan.

Los transportistas denunciaron que varias unidades permanecieron más de 32 días paralizadas en Santa Cruz y ahora cumplen alrededor de 10 días en La Paz sin poder realizar el descarguío.

El dirigente del sector, Pedro Quispe, indicó que cerca de 300 cisternas están a la espera de autorización.

“¿Para qué han mandado si esta gasolina era rechazada, era mala? Nuestro pedido es que se descarguen estas unidades y que se vayan a Santa Cruz. La mayoría de los compañeros son del oriente”, manifestó.

Los conductores señalaron que la espera se prolongó sin información oficial clara. Algunos pernoctan en alojamientos y otros cocinan en exteriores ante la falta de condiciones adecuadas.

“Tenemos cuatro compañeros que están delicados de salud. Estamos mal, aquí se están cocinando. Es una pena”, afirmó el dirigente.

Los manifestantes indicaron que intentaron comunicarse con autoridades de YPFB y de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), pero aseguran que no recibieron una respuesta formal.

Advirtieron que, si no se atiende su demanda, podrían asumir medidas más drásticas. Por ahora, permanecen en vigilia a la espera de una solución que les permita descargar el combustible y retornar a sus departamentos.

