Mi Teleférico acepta billetes de la serie B y anuncia tarjeta virtual de pago

La empresa estatal Mi Teleférico informó este martes que ya está recibiendo billetes de la serie B en cortes de Bs 10, Bs 20 y Bs 50, siempre que hayan sido obtenidos de manera legal, conforme al comunicado emitido por el Banco Central de Bolivia (BCB).

El gerente de la empresa explicó que la medida rige desde el lunes y responde a la disposición oficial sobre la circulación de estos billetes tras el accidente aéreo ocurrido el pasado viernes.

“Se ha sacado un comunicado para la recepción de todos los billetes de la serie B en cortes de 10, 20 y 50 legalmente obtenidos, como indica el comunicado del Banco Central”, señaló el gerente general, Eduardo Rojas.

La autoridad aclaró que, si bien pueden presentarse algunas dificultades operativas, las estaciones están autorizadas a recibir estos billetes siempre que su procedencia sea legal. No obstante, enfatizó que no se aceptarán aquellos que hayan sido obtenidos del trágico siniestro de avión ocurrido en El Alto.

Nueva tarjeta virtual para pagos digitales

En paralelo, Mi Teleférico anunció la implementación de una tarjeta virtual que permitirá a los usuarios pagar el pasaje de forma digital, utilizando el teléfono móvil como medio de acceso al sistema.

Según el gerente, esta iniciativa busca reducir el uso de efectivo —incluidos billetes fraccionados de la serie B— y agilizar el ingreso en estaciones, mejorando la movilidad y la seguridad operativa.

La nueva modalidad apunta también a optimizar la experiencia de los usuarios, ofreciendo una alternativa práctica y moderna para el pago del servicio de transporte por cable que opera en las ciudades de La Paz y El Alto.

La empresa recomendó a la población mantenerse informada a través de sus canales oficiales sobre el funcionamiento y habilitación progresiva de la tarjeta virtual.

