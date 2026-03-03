Cochabamba: Diputados inspeccionan controles de calidad de combustible

La Comisión Cuarta de la Cámara de Diputados inspeccionó instalaciones de YPFB en Cochabamba para verificar los protocolos de certificación de calidad del combustible. Sin embargo, no logró ingresar a la Refinería Gualberto Villarroel debido a restricciones de seguridad.

La revisión se centró en las áreas de Logística y Comercialización, donde los legisladores constataron los procedimientos aplicados para obtener la certificación establecida por normativa, además de medidas adicionales implementadas por la estatal.

En el área comercial, se informó que YPFB Logística distribuye gasolina y diésel con la respectiva certificación de calidad. No obstante, los diputados señalaron que no se precisó qué empresas importan el combustible ni se presentó una revisión adicional de laboratorio sobre el producto importado.

“En Cochabamba al menos se pudo constatar que se están tomando medidas de certificación adecuadas”, indicó un legislador de la comisión.

Los parlamentarios anunciaron que volverán el próximo lunes para intentar ingresar a la refinería y a los tanques de almacenamiento, con el objetivo de completar la fiscalización y verificar todo el proceso.





