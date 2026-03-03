Aditivo estatal en el combustible busca frenar la oxidación en motores bolivianos

El Gobierno nacional iniciará la distribución de combustible con un aditivo antioxidante especial diseñado para mitigar los efectos de la baja calidad en los carburantes. Miguel Bonilla, presidente del Colegio de Ingenieros Mecánicos, señaló que la medida busca evitar la formación de carbonilla y la oxidación derivada de la excesiva cantidad de goma detectada recientemente.

Esta disposición técnica se presenta como una acción preventiva para dar certeza a los usuarios sobre la estabilidad del suministro actual. “Es una medida para eliminar la excesiva goma que ha tenido este combustible de mala calidad que ha estado llegando”, afirmó el especialista durante su intervención.

Pese al beneficio logístico, los expertos advierten que el aditivo no posee propiedades regenerativas para las piezas mecánicas que ya presentan desgaste. Bonilla enfatizó al aclarar que esta implementación “no es una solución para los daños que ya están hechos en los vehículos”.

Finalmente, se recomienda a los conductores mantener un monitoreo constante de sus sistemas de inyección, ya que el antioxidante no revertirá el ensuciamiento acumulado. Según el representante, la nueva mezcla “no va a dejar nuestro vehículo limpio como estaba antes”, limitándose estrictamente a proteger el flujo futuro.

