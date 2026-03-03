Elecciones Subnacionales 2026: El TED Cochabamba intensifica la capacitación de jurados electorales

En estricto cumplimiento del cronograma electoral rumbo a las Elecciones Subnacionales, el Tribunal Electoral Departamental (TED) de Cochabamba inició las jornadas de capacitación para los jurados electorales. El proceso busca garantizar que los ciudadanos sorteados dominen los procedimientos técnicos para la jornada de votación.

Avances en la Circunscripción 20

Durante la jornada de este lunes, las actividades se concentraron en la Unidad Educativa Rey de Reyes, perteneciente a la circunscripción 20. Daniel Quinteros Meneses, presidente del TED Cochabamba, informó que en este punto específico se capacitó a cerca de 96 jurados, sumándose a los más de 550 ciudadanos que recibieron instrucción el día anterior.

"Las capacitaciones están siendo simultáneas. En este momento, servidores públicos del órgano electoral se encuentran desplegados en más de 10 recintos electorales de manera estratégica", explicó Quinteros.

¿Qué aprenden los jurados?

La capacitación es integral y abarca desde el momento en que se constituye la mesa hasta el cierre del escrutinio. Los puntos clave de la instrucción incluyen:

Apertura de mesa: Conformación de la directiva y preparación del material.

Acto de votación: Registro de los electores y control del flujo en mesa.

Escrutinio y Cómputo: Trabajo en las hojas de registro y conteo de votos.

Cierre de Mesa: Llenado correcto de las actas y firma de los delegados.

Cifras y Centros de Apoyo

De los 37,164 jurados electorales sorteados para este proceso en el departamento, el TED confirmó que ya se han notificado a más de 16,000 personas.

Para aquellos ciudadanos que no puedan asistir a las sesiones programadas en sus recintos específicos, la autoridad electoral recordó que se ha habilitado un Centro Permanente de Capacitación en la Casa Blajot, donde se brindará apoyo continuo a los jurados que lo requieran.

Cuenta regresiva

Con el reloj marcando exactamente 20 días para el 22 de marzo, el TED de Cochabamba agiliza el despliegue logístico. Tras concluir con la circunscripción 20, las cuadrillas de capacitación se trasladarán al resto de las circunscripciones del departamento para asegurar que el 100% de los jurados estén preparados para la fiesta democrática.

