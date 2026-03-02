Que no te engañen: no todos los billetes de la Serie B están invalidados y así puedes verificarlos

El Banco Central de Bolivia (BCB) habilitó en su página web un verificador digital que permite comprobar si un billete de la Serie B, en los cortes de Bs 10, Bs 20 y Bs 50, se encuentra dentro de los rangos invalidados recientemente.

La medida fue adoptada tras la decisión del ente emisor de anular determinados billetes que formaban parte del lote afectado por el accidente del avión Hércules de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB).

Importante: No todos los billetes de la Serie B están invalidados.

Solo carecen de valor aquellos cuyos números de serie coinciden con los listados oficiales publicados por el BCB.

¿Cómo verificar tu billete?

El sistema está disponible en el portal oficial del BCB y puede utilizarse desde computadora, tableta o teléfono móvil.

Puedes ingresar a la página: https://www.bcb.gob.bo/?q=content/verificador-de-n%C3%BAmero-de-serie

El proceso consta de tres pasos:

• Paso 1: Seleccionar el corte correspondiente (Bs 10, Bs 20 o Bs 50).

• Paso 2: Introducir únicamente el número de serie del billete, sin letras, espacios ni guiones.

• Paso 3: Completar la verificación de seguridad (antirobots) resolviendo una operación matemática simple y hacer clic en “Verificar”.

¿Qué significan los resultados?

El sistema puede mostrar dos mensajes:

“NO OBSERVADO” : el número de serie no coincide con los rangos invalidados y el billete mantiene su validez.

“OBSERVADO: NO válido”: el billete forma parte del lote afectado y no tiene valor legal.

El BCB recomienda seleccionar correctamente el corte antes de realizar la consulta y asegurarse de ingresar el número completo. Datos incorrectos generarán un mensaje de error.

¿Qué billetes siguen siendo válidos?

La entidad recordó que se mantiene la validez de los billetes de Bs 10, Bs 20 y Bs 50 de la Serie B de la Nueva Familia de Billetes del boliviano, con excepción de los números de serie específicamente invalidados.

En ese marco, aseguró que las transacciones pueden realizarse con normalidad y seguridad, siempre que se trate de billetes de curso legal.

