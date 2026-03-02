¿Tienes billetes de la Serie B? Verifica en minutos si tienen validez

El Banco Central de Bolivia (BCB) activó en su página oficial el Verificador de Número de Serie, una herramienta digital que permite comprobar si los billetes de Bs 10, Bs 20 o Bs 50 de la Serie B forman parte de los rangos inhabilitados.

La medida surge tras el accidente de un avión Hércules de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), donde parte del dinero transportado fue sustraído.

El objetivo es reforzar la seguridad en la circulación monetaria y evitar que billetes vinculados al siniestro ingresen de manera irregular al mercado. El ente emisor recordó que solo carecen de valor aquellos billetes cuyos números de serie coincidan con los listados oficiales publicados.

¿Cómo usar el verificador?

El procedimiento es sencillo y puede realizarse desde cualquier dispositivo con acceso a internet:

Ingresar al sitio oficial del BCB: https://www.bcb.gob.bo/?q=content/verificador-de-n%C3%BAmero-de-serie Ubicar el número de serie impreso en el billete (generalmente visible en el anverso). Introducir el número completo en el campo habilitado en la plataforma. Hacer clic en la opción “Verificar”.

En cuestión de segundos, el sistema informará si el billete forma parte del lote inhabilitado o si mantiene su valor legal para transacciones.

El presidente del BCB, David Espinoza, explicó en conferencia de prensa que esta herramienta digital busca fortalecer la confianza en el sistema monetario y proteger a la ciudadanía frente a posibles irregularidades derivadas del accidente aéreo.

La entidad recomendó utilizar exclusivamente el sitio oficial y verificar los billetes antes de realizar operaciones importantes, especialmente a partir del lunes 2 de marzo.

