Tenía solo 16 años y un bebé de 5 meses: nuevos datos del feminicidio en Caracollo

El feminicidio ocurrido en el municipio de Caracollo, en el departamento de Oruro, ha generado profunda consternación tras confirmarse que la víctima tenía 16 años.

La adolescente fue hallada sin vida en vía pública, con un cuchillo incrustado en el pecho. A pocos metros se encontraba su bebé de cinco meses, quien fue encontrado con vida y trasladado a un centro médico.

Identifican a la víctima y aprehenden a los sospechosos

El fiscal departamental de Oruro, Aldo Morales, informó que la víctima fue identificada como una menor de 16 años.

El principal sospechoso es su expareja, también menor de edad, de 17 años, quien sería el padre del bebé. Según la investigación preliminar, ambos se habrían citado para conversar sobre la tenencia del niño.

De acuerdo con el reporte fiscal, el joven acudió al encuentro acompañado de su actual pareja. Ambos fueron aprehendidos horas después del hecho y se encuentran recluidos en un centro para menores, mientras avanzan las investigaciones.

Una discusión que terminó en tragedia

Según los primeros indicios, los adolescentes habrían sostenido una discusión. En ese contexto, el joven presuntamente sacó un cuchillo y apuñaló a la víctima en el pecho.

La hoja del arma fue encontrada dentro del cuerpo durante el levantamiento legal del cadáver. El llanto del bebé habría alertado a los pobladores, quienes descubrieron la escena y dieron aviso a las autoridades.

Otra menor de edad figura como testigo del hecho, lo que habría permitido avanzar rápidamente en la identificación del presunto autor.

La pena en debate

El fiscal Morales expresó preocupación respecto a la sanción que podría recibir el acusado si se confirma que tiene 17 años. Según explicó, al tratarse de un menor, la pena máxima alcanzaría solo una quinta parte de la establecida para un adulto, es decir, hasta seis años de privación de libertad.

Por ello, se realizan verificaciones sobre su edad para determinar el marco legal aplicable.

Un bebé en la orfandad

El caso ha generado indignación en la población, no solo por la corta edad de la víctima, sino porque deja a un bebé de cinco meses en situación de orfandad.

El hecho es investigado como feminicidio y continúa en etapa preliminar mientras las autoridades recaban más elementos.

