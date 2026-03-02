TEMAS DE HOY:
¡Terrible! Hallan a mujer sin vida junto a su bebé en Caracollo, Oruro

El cuerpo fue hallado por vecinos en la vía pública, mientras la menor fue puesta bajo resguardo médico y de la Defensoría.

Red Uno de Bolivia

01/03/2026 21:38

Una mujer de entre 23 y 25 años fue encontrada sin vida la tarde de este domingo en plena vía pública del municipio de Caracollo, en el departamento de Oruro. Junto a ella estaba una bebé de aproximadamente cuatro a cinco meses de edad. El caso es investigado bajo la sospecha de feminicidio.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima presentaba heridas cortantes en el cuello y el pecho, presuntamente provocadas por un arma blanca. Fueron vecinos del sector quienes alertaron a la Policía tras descubrir el cuerpo.

Al lugar se trasladaron efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv), representantes del Ministerio Público y personal del Instituto de Investigaciones Técnico Científicas de la Universidad Policial (IITCUP), quienes realizaron el levantamiento legal del cadáver y recolectaron indicios para esclarecer el crimen.

La bebé, que se encontraba envuelta en un aguayo, fue trasladada a un centro de salud cercano para su valoración médica, con el acompañamiento de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia.

La Fiscalía dispuso el traslado del cuerpo a la morgue para la autopsia correspondiente, mientras continúan las investigaciones para identificar al autor o autores del hecho.

El hallazgo generó consternación entre los habitantes de Caracollo, quienes exigieron mayor seguridad en el municipio ante la violencia del crimen y la presencia de una menor en la escena.

Con información de ABI. 

