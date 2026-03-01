TEMAS DE HOY:
Conductor en presunto estado de ebriedad choca en contrarruta y deja tres heridos

El hecho ocurrió cerca del mercado nuevo del Plan 3000; vecinos retuvieron al conductor hasta la llegada policial.

Red Uno de Bolivia

01/03/2026 14:55

Foto: El vehículo que causó el accidente.
Santa Cruz

Un accidente de tránsito registrado en inmediaciones del mercado nuevo del Plan 3000, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, dejó al menos tres personas heridas, entre ellas una menor de edad.

Según testigos, un vehículo marca Toyota ingresó en contrarruta y colisionó de frente contra otro motorizado que circulaba hacia el lado norte. Tras el impacto, el conductor continuó avanzando en sentido contrario, subió a la acera y quedó con el vehículo colgado.

“Se metió a contrarruta y lo chocó de frente. Después siguió hasta allá y quedó colgado”, relató un vecino.

Otra persona aseguró que el conductor “no se acuerda de nada” y que presentaba signos de haber consumido alcohol. La Policía deberá confirmar mediante prueba correspondiente si se encontraba en estado de ebriedad.

 

Familiares de uno de los afectados señalaron que el vehículo que circulaba correctamente fue desplazado por la fuerza del choque.

“Mi hijo venía hacia el lado norte y lo chocó de frente. Luego el tipo siguió contra flecha y quiso escapar”, indicaron.

Vecinos del sector reaccionaron de inmediato y persiguieron al conductor, quien intentó huir, pero quedó atrapado. Finalmente fue retenido por la población hasta la llegada de efectivos policiales, quienes procedieron a su aprehensión.

 

