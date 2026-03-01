“Es como un sueño”: familia Pérez Lazo pierde a siete integrantes en el accidente aéreo

La tragedia aérea del 27 de febrero en El Alto dejó 22 fallecidos, pero detrás de las cifras hay historias que conmueven. Una de las familias más golpeadas es la familia Pérez Lazo, que perdió a siete de sus integrantes en el siniestro.

La noche del sábado, los ataúdes alineados reflejaban la magnitud de la pérdida. Fallecieron la madre, sus tres hijos, la abuela, la nuera y otro familiar cercano.

En medio del duelo se encuentra don Marcial, quien perdió a su esposa, a sus tres hijos, a su suegra y a su yerna.

“Es un triste dolor, para mí es como un sueño ahorita”, expresó.

La joven pareja fallecida dejó a tres niños en la orfandad, mientras otros cuatro jóvenes quedaron sin sus padres. Además, un menor de 12 años de la familia permanece hospitalizado en estado crítico tras sufrir la amputación de ambos miembros inferiores y varios dedos.

“Yo le pido de antemano, por favor que me ayuden. Ahí tengo un hijo que todavía late el corazón y, como les indico, está con la mitad de su cuerpo”, suplicó el padre.

Tras el velorio en la ciudad de La Paz, los cuerpos fueron trasladados hasta Tacacoma, su comunidad de origen, donde vecinos y autoridades preparan el sepelio.

La tragedia no solo dejó una herida en una familia, sino en toda una comunidad que hoy acompaña el dolor y espera respuestas.

