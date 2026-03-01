Luto en la comunidad educativa: fallece profesora en el accidente del Hércules C-130

La tragedia del avión Hércules C-130, en El Alto, continúa dejando impacto en la sociedad boliviana. Entre las 22 víctimas fatales confirmadas, se encuentra la profesora Lourdes Tarqui, docente de la Unidad Educativa Bolívar Municipal.

La maestra perdió la vida junto a su esposo e hijo, en un hecho que ha generado consternación en la comunidad educativa.

La confirmación de su fallecimiento movilizó a colegas, estudiantes y exalumnos, quienes expresaron su pesar a través de mensajes públicos. En un comunicado, la unidad educativa la recordó como una profesional comprometida con la enseñanza y cercana a sus estudiantes.

“Era una maestra compañera y amiga, una guía para nuestros hijos”, escribieron exalumnos en redes sociales.

El accidente ocurrió cuando la aeronave, operada por la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), se salió de la pista del aeropuerto de El Alto y terminó sobre una avenida transitada, afectando vehículos.

En total, el siniestro dejó 22 fallecidos y 37 personas heridas, quienes reciben atención en distintos centros hospitalarios de La Paz y El Alto. Las autoridades iniciaron una investigación para esclarecer las causas del hecho.

