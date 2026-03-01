TEMAS DE HOY:
ACCIDENTE AÉREO Hombre sin vida

30ºC Santa Cruz de la Sierra

13ºC La Paz

23ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

Luto en la comunidad educativa: fallece profesora en el accidente del Hércules C-130

Lourdes Tarqui, maestra de la U.E. Bolívar Municipal, falleció junto a su esposo e hijo en el siniestro ocurrido en El Alto.

Red Uno de Bolivia

01/03/2026 12:20

Foto: La maestra Tarqui y su familia.
El Alto

Escuchar esta nota

La tragedia del avión Hércules C-130, en El Alto, continúa dejando impacto en la sociedad boliviana. Entre las 22 víctimas fatales confirmadas, se encuentra la profesora Lourdes Tarqui, docente de la Unidad Educativa Bolívar Municipal.

La maestra perdió la vida junto a su esposo e hijo, en un hecho que ha generado consternación en la comunidad educativa.

La confirmación de su fallecimiento movilizó a colegas, estudiantes y exalumnos, quienes expresaron su pesar a través de mensajes públicos. En un comunicado, la unidad educativa la recordó como una profesional comprometida con la enseñanza y cercana a sus estudiantes.

“Era una maestra compañera y amiga, una guía para nuestros hijos”, escribieron exalumnos en redes sociales.

 

El accidente ocurrió cuando la aeronave, operada por la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), se salió de la pista del aeropuerto de El Alto y terminó sobre una avenida transitada, afectando vehículos.

En total, el siniestro dejó 22 fallecidos y 37 personas heridas, quienes reciben atención en distintos centros hospitalarios de La Paz y El Alto. Las autoridades iniciaron una investigación para esclarecer las causas del hecho.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Uno de película

15:45

Uno de película

17:50

El chavo

18:50

El chapulin colorado

19:55

Notivisión

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Uno de película

15:45

Uno de película

17:50

El chavo

18:50

El chapulin colorado

19:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD