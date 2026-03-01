YPFB incorpora por primera vez aditivos para reforzar la calidad de la gasolina

La estatal petrolera, YPFB inició un proceso de modernización del sistema nacional de combustibles con la incorporación, por primera vez en Bolivia, de aditivos especializados para gasolina, una práctica ampliamente utilizada en los mercados internacionales.

Como parte de esta iniciativa, un primer lote de 17 toneladas de aditivos, que incluyen antioxidantes y detergentes, ya ingresó al país y será utilizado para reforzar la calidad de la gasolina en todas las etapas de la cadena de distribución, desde su incorporación al sistema hasta su llegada al consumidor final.

Esta acción forma parte de un programa integral de mejoras operativas impulsado por YPFB, orientado a fortalecer la calidad y el desempeño del combustible que se comercializa en el mercado nacional.

Los antioxidantes permiten evitar la degradación de la gasolina con el paso del tiempo, preservando sus propiedades durante los procesos de transporte y almacenamiento. En tanto, los detergentes contribuyen a optimizar el funcionamiento del sistema de combustible de los vehículos, ayudando a mantener los motores en mejores condiciones.

Con este primer lote se realizará un tratamiento inicial de fortalecimiento del sistema, que permitirá elevar la calidad del combustible actualmente en circulación. Posteriormente, YPFB implementará una segunda fase, en la que la aditivación se realizará de manera permanente como parte de las operaciones regulares del sistema nacional de combustibles.

Los aditivos incorporados corresponden a tecnologías ampliamente utilizadas en la industria petrolera internacional y aplicadas desde hace años en países vecinos para garantizar la custodia del combustible durante su transporte, almacenamiento y distribución.

Mira la programación en Red Uno Play