Pronostican cielos nubosos y probabilidad de lluvias en distintas zonas del país

El pronóstico oficial anticipa descargas eléctricas en el Occidente y los Valles, mientras que en el Oriente se espera una jornada con nubosidad y precipitaciones aisladas.

Red Uno de Bolivia

01/03/2026 8:20

Avenida Banzer en Santa Cruz de la Sierra. Foto: RED UNO
Bolivia

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que este domingo 1 de marzo se prevén tormentas eléctricas en varias regiones de todo el país, además de cielos poco nubosos y probabilidad de lluvias.

Occidente
En el occidente del país, se esperan tormentas eléctricas, con probabilidad de lluvias.

  •     La Paz tendrá tormenta eléctrica, con temperaturas que estarán entre 8°C y 25°C, con probabilidad de lluvias.

  •     El Alto tendrá un comportamiento similar al de la sede de gobierno, con una mínima de 4°C y máxima de 18°C.

  •     Oruro tendrá tormenta eléctrica con probabilidad de lluvias y temperaturas entre 4°C y 22°C.

  •     Potosí presentará tormenta eléctrica y temperaturas que oscilarán entre 5°C y 21°C con probabilidad de precipitaciones.

Valles
La región de los Valles presentará tormentas eléctricas con probabilidad de lluvias durante la jornada.

  •     Cochabamba presentará tormenta eléctrica y temperaturas entre 11°C y 24°C con probabilidad de lluvias.

  •     Sucre tendrá tormenta eléctrica durante el día, con valores entre 11°C y 24°C, con probabilidad de lluvias.

  •     Tarija tendrá tormenta eléctrica, con temperaturas que irán de 16°C a 25°C, con probabilidad de lluvias.

Oriente
En el Oriente boliviano, se prevén cielos nubosos y probabilidad de lluvias.

  •     Santa Cruz presentará cielo poco nuboso, con temperaturas entre 22°C y 32°C con baja probabilidad de precipitaciones pluviales.

  •     Trinidad prevé una jornada con lluvias, con una mínima de 23°C y una máxima de 34°C.

  •     Cobija tendrá tormenta eléctrica y temperaturas entre 24°C y 34°C con probabilidad de lluvias.

