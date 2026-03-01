Fiscalía admite denuncia contra Freddy Vidovic por presunta usurpación de funciones

El Ministerio Público de La Paz admitió una denuncia penal contra Freddy Alejandro Vidovic Falch por el presunto delito de usurpación de funciones, según consta en el Informe de Inicio de Investigación emitido el 4 de febrero de 2026.

De acuerdo con el documento oficial, el denunciante es Raúl Alconz M. y el caso fue puesto en conocimiento del Juzgado de Instrucción Penal de turno. La investigación preliminar fue comunicada por la fiscal de materia Judith Abasto Pérez.

Vidovic es identificado como asesor jurídico y persona cercana al vicepresidente Edmand Lara. Además, fue ministro de Justicia y actualmente enfrenta otros procesos abiertos.

En enero pasado, un candidato a diputado del Partido Demócrata Cristiano (PDC) lo señaló públicamente por una supuesta venta de cargos en entidades públicas, bajo un mecanismo que —según la denuncia— no dejaría rastro. Ese caso también fue remitido a la Fiscalía para su análisis.

Vidovic ya estuvo involucrado en un proceso judicial en 2015, cuando se sometió a un juicio abreviado y recibió una sentencia de tres años de prisión, acogiéndose al perdón judicial. El proceso estaba relacionado con el caso del empresario peruano Martín Belaunde Lossio, cuya fuga de la detención domiciliaria en Bolivia generó repercusión internacional.

