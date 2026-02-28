TEMAS DE HOY:
Gobierno garantiza atención a heridos e indemnización a familias de víctimas

La aeronave FAB-81 fue declarada siniestro total, mientras el Gobierno activó mecanismos de asistencia para sobrevivientes y deudos.

Ximena Rodriguez

28/02/2026 11:57

Foto: Red Uno.
La Paz

El viceministro de Régimen Interior, Hernán Paredes, brindó un informe actualizado esta mañana sobre las consecuencias del desastre aéreo ocurrido ayer en la ciudad de El Alto, confirmando que la aeronave FAB-81 es considerada un "siniestro total". La autoridad enfatizó que, más allá de los daños materiales, la prioridad del Estado se centra en el bienestar de los sobrevivientes y el apoyo económico a los deudos.

“Vamos a acompañar la curación de todos los heridos y la indemnización a las familias que han perdido un ser querido”, manifestó Paredes al asegurar que se han activado todos los mecanismos de asistencia.

El viceministro resaltó que el operativo de emergencia ha sido coordinado directamente por el presidente del país durante toda la madrugada.

 

Según Paredes, la gestión del desastre se ha canalizado a través de los ministerios de Defensa y de Gobierno para garantizar una respuesta inmediata en el lugar del hecho. Paredes destacó que el mandatario permaneció al frente de las decisiones operativas, supervisando el trabajo especializado y profesional desplegado en la zona del impacto.

El reporte también ratifica los daños considerables en los vehículos de transporte público y particulares que fueron alcanzados por la aeronave en las cercanías del aeropuerto. La autoridad subrayó el compromiso del personal que trabajó hasta altas horas de la noche en las labores de rescate y seguridad, actuando con "un amor a la Patria".

Por su parte, el comandante general de la Policía Boliviana, Gral. Mirko Antonio Sokol, confirmó que la cifra de víctimas ha ascendido a 22 fallecidos y 39 heridos trasladados a diversos centros médicos. Asimismo, informó que 49 personas han sido arrestadas por actos vandálicos y el intento de sustracción de la remesa tras el siniestro.

Para procesar estos delitos, la institución recurrirá a cámaras de seguridad y testimonios con el fin de identificar a quienes pretendan circular el dinero afectado. El jefe policial aseguró que el resguardo en el lugar del evento se mantiene de forma ininterrumpida desde las 18:00 del día de ayer.

 

